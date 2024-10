Révélations majeures sur les améliorations principales du MacBook Pro M4

Une fuite importante du MacBook Pro M4 vient de dévoiler les 5 plus grandes améliorations.

Tl;dr Le MacBook Pro M4 est prêt à être lancé.

Un YouTubeur russe a dévoilé 5 mises à jour clés.

Les améliorations pourraient rendre le modèle M4 Pro obsolète.

Le MacBook Pro M4 prêt à révolutionner le marché

Le lancement du MacBook Pro M4 est prévu dans moins d’un mois. Contrairement à la norme, où les rumeurs et les fuites sont monnaie courante sans véritable aperçu du produit, cette fois-ci, la situation est très différente.

Un YouTubeur russe dévoile les nouveautés

En effet, le YouTubeur russe Wylsacom a récemment posté une vidéo prétendue de déballage du MacBook Pro de 14 pouces avec M4, dévoilant ainsi 5 mises à jour clés à venir pour le nouveau système. Ces améliorations apportées au nouveau portable M4 sont non seulement excitantes, mais pourraient également rendre le futur modèle M4 Pro inutile.

Comparatif des modèles M3

Le MacBook Pro M3 Pro était quelque peu difficile à positionner. Ce n’est pas un mauvais ordinateur portable – c’est assurément l’un des meilleurs MacBook que vous pouvez acheter. Cependant, lorsque l’on compare les performances du M3, M3 Pro et M3 Max, il est difficile de justifier l’achat du modèle intermédiaire pour la majorité des utilisateurs qui peuvent se contenter du MacBook Pro M3 régulier pour tous leurs besoins créatifs.

Les améliorations du M4

Avec ces 5 améliorations possibles du MacBook Pro M4 de base, il pourrait être encore plus difficile de vendre le modèle intermédiaire. Parmi ces améliorations, on note une finition noir mat pour le M4, une augmentation de la puissance grâce à un processeur de 10 cœurs, une meilleure performance par rapport à la puce M3, l’ajout d’un troisième port Thunderbolt 4 et un minimum de 16 Go de RAM. Ces améliorations pourraient bien changer la donne pour Apple et ses futurs ordinateurs portables.