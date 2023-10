Apple met à jour ses MacBook Pro 14 et 16 pouces avec ses nouvelles puces M3. Une puce qui devrait faire de vrais miracles.

Durant son événement “Monstrueusement rapide”, Apple a officialisé une nouvelle génération de MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés de ses nouvelles puces M3 et d’un châssis Space Black.

Apple propose désormais le modèle 14 pouces avec un processeur M3 de base pour 1 999 €. Avec la variante M3 Pro, il faut compter 2 499 € et 3 999 € pour une machine dotée d’une puce M3 Max. Le modèle 16 pouces, quant à lui, démarre à 2 999 € dans sa configuration de base, avec une puce M3 Pro. Comptez un peu plus de 4 000 € pour profiter de la puce M3 Max.

Le nouveau coloris Space Black, qui ressemblera plutôt pour certains à un gris charbon mat, sera disponible sur les machines 14 et 16 pouces avec une puce M3 Pro ou M3 Max et permet de mieux dissimuler les traces de doigt. Pour le reste, le hardware reste inchangé, avec la caméra FaceTime 1080p et les six haut-parleurs. La seule petite différence concerne l’écran XDR Liquid Retina sur ces nouveaux MacBook Pro M3, capable désormais d’afficher du contenu SDR avec 20 % de luminosité supplémentaire (pic à 600 nits, contre 500 nits pour la génération précédente).

Une puce qui devrait faire de vrais miracles

Ceci étant dit, grâce aux nouvelles puces M3, ces nouveaux MacBook Pro devraient proposer des performances largement revues à la hausse. Apple affirme qu’un MacBook Pro M3 14 pouces est 60 % plus rapide qu’un modèle M1 13 pouces tout en offrant 22 heures d’autonomie. Et si vous passez à une machine avec puce M3 Pro, c’est un gain de 40 % par rapport à un équivalent M1 Pro. Enfin, les machines M3 14 et 16 pouces supportent jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée. Par rapport au plus rapide des MacBook Pro Intel (qui date de 2021), Apple annonce une multiplication par 11 des performances pour les machines avec une puce M3 Max.

Une autre nouveauté introduite avec les puces M3, la compatibilité avec l’accélération hardware pour le ray tracing et le mash shading. Praticulièrement intéressant pour les joueurs ou les créateurs de contenu 3D qui pourront profiter de toutes les capacités de ces nouvelles puces M3.

Les précommandes pour ces nouveaux MacBook Pro M3 sont d’ores-et-déjà ouvertes, les premières livraisons étant attendues pour le 7 novembre. Les configurations avec puce M3 Max doivent arriver un peu plus tard ce mois-ci.