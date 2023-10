Les Apple MacBook Pro et MacBook Air avec puce M3 n'arriveront probablement que l'année prochaine. Les nouveaux iPad Air et iPad mini pourraient aussi se faire encore attendre.

L’Apple MacBook Pro avec puce M3 pourrait n’arriver qu’au début de l’année 2024, et le MacBook Air M3 suivre quelques mois plus tard. C’est en tous les cas ce qu’annonce Mark Gurman de Bloomberg. Le journaliste américain avait précédemment prédit que le MacBook Air équipé de cette nouvelle puce pourrait faire son apparition sur le marché en octobre de cette année, mais il semblerait désormais qu’il faille attendre plusieurs mois supplémentaires, la fenêtre de sortie étant désormais davantage entre le printemps et l’été prochain, “au plus tôt”.

Dans la dernière version en date de sa newsletter Power On, Mark Gurman rapporte que les MacBook Air 13 et 15 pouces sont actuellement en phase de test de vérification de l’ingénierie (EVT). Les MacBook Pro M3, quant à eux, sont plus avancés encore dans le processus, “près de la production de masse”. Selon le journaliste, “les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces M3 Pro et M3 Max ont atteint l’étape du DVT, pour test de validation du design”. Cela permet d’envisager un lancement de ces machines “entre le début et le printemps 2024”, précise-t-il. Pour rappel, Apple avait lancé ses MacBook Pro 2023 avec puce M2 Pro et M2 Max en janvier.

Les nouveaux iPad Air et iPad mini pourraient aussi se faire encore attendre

Le rapport de Mark Gurman vient par ailleurs contredire des rumeurs de ce week-end indiquant que la firme de Cupertino pourrait introduire de nouveaux iPad cette semaine. Supercharged et 9to5Mac rapportaient que les nouveaux iPad Air et iPad mini auront droit à de nouvelles puces, le premier une puce M2, le second une puce A16 Bionic. Dans son rapport, cependant, Mark Gurman indique que ces mises à jour, si elles semblent effectivement au programme, sont encore en développement, mais ajoute ne pas être convaincu que “des mises à jour vraiment significatives soient imminentes”.