MacBook Air M4 et iPad 11ème génération – le plus grand indice sur leur date de sortie vient de tomber !

Commencez dès maintenant à mettre de l'argent de côté pour 2025. Cela vous donnera une avance financière conséquente pour cette année. Avez-vous déjà pensé à ce que vous pourriez faire avec ce pécule ?

Tl;dr De nouveaux MacBook Pro, Mac Mini, iMac et iPad Mini sont attendus en octobre.

Les écrans pour le MacBook Air et l’iPad 11ème génération commenceront à être expédiés en octobre.

Le MacBook Air et l’iPad de 11ème génération devraient être lancés au premier trimestre 2025.

Aucune nouvelle technologie d’affichage n’est attendue pour ces deux appareils.

Préparez-vous pour 2025 : de nouveaux MacBook Air et iPad en vue

Il semblerait que l’horizon technologique se dessine pour l’année 2025. Selon les informations recueillies par l’expert en affichage Ross Young, Apple prévoit de lancer de nouvelles versions des très populaires MacBook Air et iPad 11ᵉ génération au premier trimestre 2025.

Une mise à jour très attendue

Ces nouvelles sorties sont particulièrement attendues, car elles concernent deux des produits les plus populaires de l’entreprise. En effet, le MacBook Air est l’ordinateur portable le plus vendu de la marque à la pomme et l’iPad de 11ᵉ génération est un produit d’entrée de gamme au coût plus abordable.

Que peut-on attendre de ces nouveaux produits ?

Il serait toutefois prématuré de s’attendre à des innovations majeures. D’après les rumeurs qui circulent, ces deux appareils bénéficieront surtout d’une mise à niveau de leurs spécifications techniques. Le MacBook Air passerait ainsi à la puce M4, tandis que l’iPad 11 serait doté de la puce A16, récemment découverte dans l’iPhone 15. En revanche, il est peu probable que ces deux appareils bénéficient de la technologie d’affichage OLED, très prisée sur l’iPad Pro M4.

La seule chose que l’on peut espérer, c’est que l’iPad 11 bénéficie d’un écran moins réfléchissant et d’un nouveau contrôleur d’affichage pour résoudre le problème de défilement saccadé. En attendant, il semblerait que les futurs propriétaires de ces appareils devront se contenter de ces améliorations techniques et ne devront pas s’attendre à des innovations majeures en termes de design ou de fonctionnalités.

Et pour les autres produits Apple ?

En parallèle, Apple prévoit également de lancer de nouveaux MacBook Pro, Mac Mini et iMac dès octobre 2024, ainsi qu’un iPad Mini remanié. Quant à l’iPhone 16, il est déjà officiel et se révèle plus rapide que certains ordinateurs portables haut de gamme. En somme, le géant de Cupertino continue de renouveler régulièrement sa gamme de produits, assurant ainsi sa position dominante sur le marché des technologies de pointe.