Apple pourrait annoncer en ligne ses nouveaux iPads et MacBook Air M3, sans événement au printemps

Mark Gurman prévoit qu'Apple va bientôt dévoiler tous ses nouveaux matériels sur son site internet.

Tl;dr Apple ne prévoit pas d’événement majeur pour ses prochaines sorties.

Les nouveautés incluront des iPad Pro et Air et le M3 MacBook Air.

Les annonces seraient faites via des vidéos et campagnes en ligne.

Les lancements des nouveaux produits auraient lieu ce mois-ci ou le prochain.

Apple est sur le point de faire une série de lancements très attendus. Cependant, contrairement aux attentes, il semble que la firme à la pomme ne va pas organiser un événement de lancement majeur au printemps pour annoncer ces nouveautés.

Pas d’événement majeur au printemps

Selon Mark Gurman dans la lettre d’information Power On, Apple décide de prendre une approche différente cette année. Au lieu de son habituel grand événement du printemps, la firme de Cupertino “prévoit d’annoncer les nouveaux produits sur son site internet avec une série de vidéos en ligne et de campagnes marketing.” Ce serait la deuxième année consécutive sans événement printanier, malgré un calendrier des nouveautés particulièrement chargé.

Quels produits attendre ?

Mais quels sont ces produits dont tout le monde parle ? D’après les rumeurs, les nouveaux produits du géant technologique sortiront soit ce mois-ci, soit le mois prochain. Parmi eux, mentionnons les modèles rafraîchis des iPad Pro et iPad Air et le M3 MacBook Air. L’engouement entourant ces lancements potentiels est indéniable.

De plus, en se basant sur les informations fournies par Gurman, il semble qu’Apple prépare également l’annonce de nouveaux Apple Pencil et Magic Keyboard. Ce serait un autre ajout majeur à la gamme déjà impressionnante de la marque.

Un autre MacBook Air

Le futur M3 MacBook Air est particulièrement intéressant, avec des versions attendues en 13 et 15 pouces. Avec de tels produits en préparation, on peut affirmer sans risque que le printemps sera riche en nouvelles pour Apple, qu’il y ait ou non un événement officiel pour annoncer ces nouveautés.