Apple pourrait lancer son MacBook Air M3 en mars et perfectionner sa gamme iPad avec de nouveaux iPad Pro et Air

Il semble que l'attente pour le Mac Studio et le Mac Pro M3 se prolonge encore. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce retard supplémentaire ?

Apple : Des nouveautés annoncées pour 2024

Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple envisage de marquer l’année 2024 avec de significatifs lancements de matériel. Dans la newsletter Power On, l’expert anticipe l’arrivée des nouvelles générations d’iPad Pro et d’iPad Air dès le mois de mars. Ces dernières seraient déclinées en deux formats.

Nouvelles générations d’iPad Pro et iPad Air

Les amateurs de la marque à la pomme peuvent s’attendre à une démarcation plus marquée entre les divers modèles d’iPad. Selon Gurman, l’iPad Pro se verrait doté de la nouvelle puce M3 d’Apple, d’un écran OLED, et serait proposé en deux tailles, 11 et 13 pouces. Par ailleurs, un nouveau clavier Magic serait dévoilé spécialement pour le modèle Pro.

De son côté, “l’iPad Air, quant à lui, sera disponible en version 10,9 pouces et en une nouvelle option de 12,9 pouces, et utilisera la puce M2.” Ces changements devraient rendre les différences entre les iPad haut de gamme, milieu de gamme et standard plus évidentes, facilitant ainsi le choix des consommateurs.

Du côté des Mac, un passage progressif au M3

Le nouveau MacBook Air M3 devrait également faire son apparition en mars, suivant les formats habituels de 13 et 15 pouces. L’introduction de ce modèle pourrait également signer la fin du MacBook Air M1 de 2020. Cependant, les modèles haut de gamme, le Mac Studio et le Mac Pro, devraient être les derniers à bénéficier de la mise à niveau M3, pas avant fin 2024, voire début 2025.