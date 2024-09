Apple suspend la mise à jour iPadOS 18 pour l’iPad Pro M4 suite à des rapports de dysfonctionnement

Dans une déclaration faite à Engadget, l'entreprise a reconnu l'existence du problème. Est-ce que cela signifie qu'une solution est déjà en cours d'élaboration ?

Tl;dr Apple a temporairement suspendu la mise à jour d’iPadOS 18 pour les modèles M4 iPad Pro.

Cette suspension fait suite à des plaintes d’utilisateurs indiquant que la mise à jour a rendu leurs appareils inutilisables.

Les utilisateurs affectés doivent attendre que leurs appareils soient examinés par les ingénieurs d’Apple avant de recevoir un remplacement.

Apple n’offrira plus iPadOS 18 aux propriétaires de M4 iPad Pro jusqu’à résolution du problème.

Apple suspend la mise à jour iPadOS 18 pour les M4 iPad Pro

Le géant de la technologie, Apple, a mis en pause la diffusion de sa mise à jour iPadOS 18 pour ses modèles M4 iPad Pro. Cette mesure fait suite à des réclamations d’utilisateurs déclarant que l’installation de cette mise à jour a rendu leurs appareils inopérants, un problème communément appelé « bricking« .

Des appareils haut de gamme rendus inutilisables

La mise à jour en question concerne les M4 iPad Pro, qui font partie des tablettes les plus onéreuses vendues par l’entreprise. Les premières plaintes ont émergé sur Reddit, où un nombre croissant d’utilisateurs de ces modèles ont partagé leurs mésaventures. L’un d’eux, tcorey23, a expliqué que son iPad s’est éteint pendant la mise à jour et n’a plus jamais redémarré. Malgré sa souscription à Apple Care, le service après-vente d’Apple, il a dû envoyer son appareil aux ingénieurs de la firme avant de pouvoir obtenir un remplacement.

Un service après-vente critiqué

Un autre utilisateur, Lisegot, a rapporté que l’Apple Store où il a amené son iPad défectueux n’avait pas de remplacement en stock. Il a dû attendre entre cinq et sept jours pour obtenir un nouvel iPad. Il a également noté l’absence d’excuses de la part du personnel et leur insinuation que la mise à jour n’était peut-être pas responsable du dysfonctionnement.

Apple travaille sur une solution

Si le « bricking » d’un iPad à la suite d’une mise à jour logicielle est rare, ArsTechnica, qui a rapporté cette histoire en premier, a souligné que les iPad peuvent généralement être restaurés en mode de récupération si une mise à jour se passe mal. Pour l’heure, Apple n’a pas précisé quand le problème serait résolu et a retiré la mise à jour iPadOS 18 pour les M4 iPad Pro.