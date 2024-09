Tout ce que vous devez savoir sur iPadOS 18

Découvrez quelques-unes des nouvelles fonctionnalités qui seront incluses dans iPadOS 18. Quelle est celle qui vous excite le plus ?

Tl;dr Apple lance iPadOS 18, un système d’exploitation de tablette innovant.

Le nouveau système propose des fonctionnalités comme l’application Calculatrice et Math Notes.

Il offre une personnalisation améliorée de l’écran d’accueil et du centre de contrôle.

L’intelligence d’Apple est intégrée pour améliorer l’expérience utilisateur.

Le lancement d’iPadOS 18 par Apple

Le géant de la technologie Apple a annoncé le lancement de son dernier système d’exploitation pour tablettes, l’iPadOS 18. Conçu pour être le plus polyvalent à ce jour, ce système promet de nombreuses fonctionnalités innovantes pour les utilisateurs de tablette.

Des fonctionnalités innovantes

En plus d’offrir enfin l’application Calculatrice, iPadOS 18 propose de nouveaux outils d’écriture pour l’Apple Pencil. L’un des plus notables est Math Notes, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’écrire des problèmes mathématiques sur l’application Calculatrice et de les faire résoudre par l’iPad. De plus, l’écriture sur l’iPad est désormais plus intuitive grâce à la fonctionnalité Smart Script qui améliore la lisibilité de l’écriture manuscrite.

Personnalisation améliorée

À l’instar d’iOS 18, iPadOS 18 permet de personnaliser l’écran d’accueil et le centre de contrôle. Il propose également une refonte de l’application Photos et de nouvelles façons de s’exprimer dans Messages. Les utilisateurs peuvent également s’attendre à des animations fluides lorsqu’ils passent d’une application à une autre.

Intelligence artificielle d’Apple

Outre ces fonctionnalités, l’iPadOS 18 intègre Apple Intelligence, le système d’intelligence personnelle de la société. Selon Apple, ce système combine la puissance des modèles génératifs avec le contexte personnel pour fournir une intelligence extrêmement utile et pertinente. Il peut générer du langage et des images, agir sur différentes applications et accélérer généralement les tâches quotidiennes.

En somme, iPadOS 18 promet d’apporter une série de mises à jour intéressantes qui devraient rendre l’utilisation de la tablette plus facile pour ceux qui l’utilisent fréquemment avec l’Apple Pencil. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles sur iPadOS 18.