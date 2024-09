Apple dévoile la capacité en RAM des quatre nouveaux iPhone 16

Un cadre d'Apple confirme que chaque modèle sera équipé de 8GB et explique cette décision. Pourquoi Apple a-t-il donc choisi d'inclure systématiquement 8GB dans tous ses modèles ?

Tl;dr Apple confirme que tous les modèles d’iPhone 16 embarqueront 8 Go de RAM.

Cette décision a été principalement motivée par le besoin de la fonctionnalité « Apple Intelligence ».

Le vice-président d’Apple, Johny Srouji, souligne que cette RAM améliorera également les performances en jeu.

Les iPhone 16 seront disponibles à l’achat à partir du 20 septembre.

Une première pour Apple : 8 Go de RAM dans tous les modèles d’iPhone 16

Apple, réputée pour sa discrétion quant aux détails techniques de ses produits, a brisé le silence. Un cadre de la société a récemment confirmé que chaque membre de la famille iPhone 16 sera équipé de 8 Go de RAM. Une première dans l’histoire d’Apple.

Une décision motivée par « Apple Intelligence »

Le choix d’augmenter la capacité de la RAM à 8 Go a été principalement motivé par le besoin de faire fonctionner la fonctionnalité d’intelligence artificielle de l’entreprise, appelée Apple Intelligence. C’est ce qu’a confirmé Johny Srouji, vice-président senior du matériel et des technologies chez Apple, lors d’une interview avec la chaîne YouTube Geekerwan. « Apple Intelligence était une fonctionnalité majeure qui nous a amenés à penser que nous devions passer à 8 Go », a-t-il déclaré.

Des performances accrues pour le gaming

Si l’augmentation de la RAM vise principalement à soutenir « Apple Intelligence », d’autres applications, notamment les jeux vidéo, bénéficieront également de cette amélioration. « Les 8 Go vont énormément aider parmi d’autres applications, y compris le gaming, les jeux AAA et le gaming de haute performance sur appareil », a ajouté M. Srouji. Selon lui, l’optimisation de cette nouvelle RAM par l’équipe de développement logiciel d’Apple va également permettre d’éviter le gaspillage de mémoire.

Disponible à partir du 20 septembre

Les nouveaux modèles d’iPhone 16 seront disponibles à la vente à partir du vendredi 20 septembre. Alors, si vous hésitez encore à vous procurer l’un de ces bijoux technologiques, restez à l’écoute pour notre prochain article où nous donnerons notre verdict complet sur ces nouveaux appareils.