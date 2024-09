Délais de précommande pour l’iPhone 16 Pro : les dernières dates de livraison dévoilées

Voici les délais d'attente actuels pour tous les modèles d'iPhone 16, y compris l'iPhone 16 Pro Max qui est difficile à obtenir. Cela a été réduit à un seul paragraphe succinct et informatif. Quel modèle vous tente le plus ?

Tl;dr Les délais d’attente pour l’iPhone 16 varient en fonction du modèle et de la couleur.

Le modèle iPhone 16 Pro Max est le plus difficile à obtenir avec des dates de livraison repoussées en octobre.

Les opérateurs de téléphonie mobile ont des dates de livraison différentes pour chaque modèle.

Le modèle et la couleur les plus faciles à obtenir sont l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus en toutes couleurs.

iPhone 16 : Délais de livraison et disponibilités

Le nouvel iPhone 16 d’Apple est maintenant en précommande. Cependant, selon le modèle que vous choisissez, vous pourriez attendre un certain temps avant de le recevoir. Les premières données de livraison indiquent des délais variables, en fonction du modèle, de la couleur et de l’opérateur choisi.

Variabilité des délais de livraison

Si vous précommandez un iPhone 16 Pro sur le site d’Apple, vous pourrez le recevoir dans toutes les couleurs sauf le blanc le jour du lancement, le 20 septembre. Pour le modèle blanc, qui semble être l’option la plus populaire, il faudra attendre jusqu’entre le 2 et le 7 octobre. L’iPhone 16 Pro Max, quant à lui, présente des délais d’attente plus longs, quel que soit la couleur choisie. Apple estime une fenêtre de livraison entre le 7 et le 14 octobre pour toutes les variantes de l’iPhone 16 Pro Max de 256 Go.

Les délais de livraison chez les opérateurs

Du côté d’AT&T, les modèles d’iPhone 16 Pro précommandés sont estimés arriver le 20 septembre, quelle que soit la couleur choisie. Les commandes de l’iPhone 16 Pro Max arriveront un peu plus tard, sauf pour le modèle en titane naturel, disponible pour le jour de lancement.

Chez T-Mobile, tous les modèles sont en stock et prêts à être expédiés pour une date d’arrivée le 20 septembre. Enfin, Verizon affiche des délais de livraison similaires, sauf pour l’iPhone 16 Pro Max, qui a été retardé jusqu’au 30 septembre.

Facilité d’obtention de l’iPhone 16 et 16 Plus

Les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Plus sont les plus faciles à obtenir. Ils sont prévus pour arriver le 20 septembre, du moins pour l’instant. Si vous n’avez pas encore précommandé, il est conseillé de le faire rapidement pour éviter des retards de livraison.

Il est important de noter que ces délais pourraient encore changer. La demande pour les nouveaux modèles d’iPhone est généralement élevée, et les stocks peuvent rapidement s’épuiser. Il est donc recommandé de passer votre commande le plus tôt possible pour vous assurer de recevoir votre nouveau téléphone à temps.