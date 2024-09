Apple iPhone 16 Pro : Une accélération majeure lors des premiers tests 5G

L'entreprise a discrètement effectué une mise à niveau appréciable. Elle ne l'a pas publiquement annoncée. Pourquoi cette amélioration n'a-t-elle pas été mise en avant ?

Tl;dr L’iPhone 16 Pro possède un modem 5G amélioré non mentionné par Apple.

Les tests de SpeedSmart indiquent une vitesse de téléchargement 5G jusqu’à 26% plus rapide.

Les vitesses d’upload ont également été améliorées grâce au modem Snapdragon X75.

Apple pourrait remplacer les modems Qualcomm par un dispositif maison.

Une amélioration significative pour l’iPhone 16 Pro

Apple, lors de son événement « It’s Glowtime », a consacré un temps considérable à parler des nouveaux modèles d’iPhone 16 Pro. Cependant, la firme n’a pas mentionné le modem 5G, un élément qui semble pourtant représenter une amélioration substantielle par rapport à l’iPhone 15 Pro.

Des vitesses de téléchargement 5G plus rapides

Des tests effectués par SpeedSmart ont révélé que l’iPhone 16 Pro offre des vitesses de téléchargement 5G jusqu’à 26% plus rapides que la génération précédente. Selon le rapport de SpeedSmart, « les deux opérateurs T-Mobile et Verizon affichent de fortes performances de réseau avec le nouvel iPhone, atteignant des vitesses de téléchargement moyennes de plus de 400 Mbps ».

Amélioration également des vitesses d’upload

Mais ce n’est pas tout, les vitesses d’upload ont également été améliorées, permettant une connectivité plus rapide pour les modèles Pro. « De plus, le modem Snapdragon X75 a apporté des améliorations notables aux vitesses d’upload, une métrique souvent négligée mais importante. Sur les trois réseaux, les vitesses d’upload ont augmenté de 22,1%, avec des vitesses moyennes désormais confortablement supérieures à 30 Mbps », précise le rapport de SpeedSmart.

Un futur modem maison pour Apple ?

Si à l’heure actuelle, Apple utilise des modems 5G Qualcomm dans ses téléphones, des analystes de l’industrie suggèrent que la société travaille sur un dispositif maison pour les remplacer. Cette démarche serait logique, la compagnie proposant déjà ses propres processeurs de série A.

Une fois les modèles d’iPhone 16 Pro entre nos mains pour un test approfondi, nous pourrons vérifier ces promesses de connectivité. En attendant, nous vous invitons à découvrir nos premières impressions dans notre revue pratique de l’iPhone 16 Pro et Pro Max.