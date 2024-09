Apple accroît enfin la RAM sur toute la gamme iPhone 16 : voici ce que nous savons

Les nouveaux iPhone 16 d'Apple profiteraient d'une amélioration intéressante en ce qui concerne la RAM embarquée. Voici tout ce que nous savons à l'heure actuelle.

Tl;dr Apple ne révèle pas publiquement la capacité RAM de ses iPhone.

La série iPhone 16 voit sa mémoire RAM passer de 6 Go à 8 Go.

La mise à jour concerne principalement les modèles standard et Plus de l’iPhone 16.

La nouvelle RAM aidera probablement à faire fonctionner plus efficacement l’intelligence artificielle d’Apple.

A la découverte du temps RAM

Comme son habitude de ne pas divulguer la taille de la batterie, Apple reste également discret sur la capacité de RAM dans ses iPhone. Cependant, il semble que cela ne soit plus un secret pour personne.

Une mise à niveau de la RAM pour l’iPhone 16

Lors de l’événement Glowtime du 9 septembre, la série iPhone 16 a été dévoilée et il a été confirmé que tous les modèles bénéficieraient d’une augmentation de la mémoire RAM, passant de 6 Go à 8 Go. Cette information a été découverte grâce à l’outil de développement d’Apple, Xcode 16, et vérifiée par MacRumors avec l’aide d’iSWUpdates.

Uniformité à travers la gamme

Il semble que cette mise à niveau concerne principalement les modèles standard et Plus de l’iPhone 16, passant également à 8 Go de RAM pour s’aligner sur les modèles Pro. Cela crée une uniformité à travers la gamme, comme l’année dernière où l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max étaient équipés de 8 Go de RAM.

« iPhone 16 : 8 Go »

« iPhone 16 Plus : 8 Go »

« iPhone 16 Pro : 8 Go »

« iPhone 16 Pro Max : 8 Go »

Un impact sur l’intelligence artificielle ?

Associée aux nouveaux chipsets A18 et A18 Pro, la RAM améliorée devrait favoriser le fonctionnement harmonieux de l’intelligence artificielle d’Apple, nommée Apple Intelligence. Cette technologie nécessite plus de puissance et pourrait être gourmande en énergie. Selon notre rédacteur spécialisé en IA, Ryan Morrison, l’Apple Intelligence semble impressionnante même comparée à d’autres IA avec lesquelles il travaille régulièrement.

La série iPhone 16 sera disponible en précommande à partir du vendredi 13 septembre et officiellement en vente le vendredi 20 septembre. Nos premiers tests des modèles iPhone 16 Pro et Pro Max sont prometteurs.