Le nouveau Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm est sur le point d’arriver: peut-il rivaliser avec la puce A18 d’Apple ?

Le processeur Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm arrive bientôt - sera-t-il à la hauteur pour rivaliser avec la puce A18 d'Apple ?

Tl;dr Qualcomm tiendra son sommet technologique annuel présentant le système sur puce Snapdragon 8 Gen 4.

Le Snapdragon 8 Gen 4 pourrait surpasser la performance des puces Apple A18.

Le sommet pourrait également révéler des détails sur les futurs téléphones utilisant la puce Snapdragon 8 Gen 4.

Un regard sur le futur des smartphones Android

La semaine à venir s’annonce palpitante pour ceux qui s’intéressent aux performances des futurs smartphones Android. En effet, Qualcomm, le fabricant des puces qui alimentent la plupart des meilleurs appareils Android sur le marché, tiendra son sommet technologique annuel à partir du lundi 21 octobre.

Présentation du Snapdragon 8 Gen 4

Cette année, Qualcomm a confirmé que le Snapdragon 8 Gen 4 serait présenté lors de sa conférence annuelle en octobre. Le site du Snapdragon Summit indique également que la prochaine génération de puces Snapdragon est très attendue pour la semaine à venir. Ainsi, il est enfin temps de voir ce sur quoi Qualcomm a travaillé et ce que cela signifie pour les performances des smartphones dans un avenir proche.

Des enjeux élevés pour Qualcomm

Les enjeux sont certainement élevés pour Qualcomm et son prochain chipset mobile. Les récentes sorties du fabricant de puces ont montré de grandes avancées en termes de performances et d’autonomie de la batterie, avec le chipset Snapdragon 8 Gen 3 de l’année dernière surpassant les puces A16 Bionic et A17 Pro d’Apple dans certains tests. Les puces A18 présentes dans les modèles d’iPhone 16 de cet automne ont réaffirmé la force d’Apple en termes de performance globale, comme illustré par les tests de référence utilisant Geekbench 6. Cependant, les téléphones Android alimentés par le Snapdragon 8 Gen 3 continuent de produire plus de taux d’images que les derniers iPhones dans des tests graphiques clés.

Des rumeurs sur le Snapdragon 8 Gen 4

La plupart des informations concernant le Snapdragon 8 Gen 4 proviennent de spécifications présumées et de scores de référence divulgués – en d’autres termes, rien de tout cela n’est officiel. Cependant, cela donne une idée de ce que Qualcomm pourrait nous réserver pour le sommet technologique de la semaine prochaine. On parle notamment d’un CPU Oryon, d’un GPU Adreno 8-series et d’une mémoire vive LPDDR5. Par ailleurs, des résultats de tests divulgués montreraient une nette amélioration des performances par rapport aux précédentes puces Snapdragon.

Quels téléphones utiliseront le Snapdragon 8 Gen 4 ?

Si le sommet Snapdragon de cette année suit le même schéma que les précédents, l’annonce officielle du Snapdragon 8 Gen 4 inclura une liste de fabricants de téléphones s’engageant publiquement à utiliser la puce dans leurs futurs appareils. Samsung, OnePlus et d’autres pourraient ainsi faire partie des marques concernées. Cependant, il faudra sans doute attendre le lancement de ces nouveaux smartphones pour obtenir des informations plus précises.

D’autres annonces attendues lors du sommet Snapdragon

Outre la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 4 pour les téléphones, Qualcomm a déjà clairement indiqué qu’une autre annonce serait faite lors de son événement cette semaine. Il pourrait s’agir de l’annonce de puces pour les voitures connectées et les véhicules intelligents, ou encore d’une mise à jour sur ses efforts en matière de réalité augmentée et de réalité virtuelle.