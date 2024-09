Le Samsung Galaxy S25 pourrait abandonner Exynos pour le Snapdragon 8 Gen 4, et ce, aux quatre coins du monde

Il semble que l'Exynos 2500 risque d'être délaissé. Que pensez-vous de cette possible mise à l'écart ?

Tl;dr Le Galaxy S25 pourrait ne pas utiliser de chipset Exynos.

Le choix serait le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Le futur Exynos 2500 pourrait être réservé à des modèles milieu de gamme.

Plus d’informations attendues d’ici au lancement du Galaxy S25.

Un tournant pour la série Galaxy de Samsung ?

La série Galaxy de Samsung est connue pour sa diversité en matière de chipset. En fonction de votre lieu d’achat, vous pourriez vous retrouver avec un modèle mû par le dernier chipset Snapdragon ou par la puce maison Exynos de Samsung. Cependant, pour le futur Galaxy S25, cette tradition pourrait être rompue.

Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 privilégié

Selon un post sur le forum Blind (via Hankyung), le Galaxy S25 n’aurait pas de versions régionales avec des chipsets différents. Et il semblerait que Samsung ait décidé de se tourner vers le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, laissant de côté le futur Exynos 2500. Une décision qui a été accueillie positivement.

Des performances en deçà

Les puces Exynos de Samsung ont certes progressé ces dernières années, mais elles ne se mesurent pas encore à la performance des dernières puces Snapdragon. Nos tests sur le Galaxy S24 ont révélé que la puce Exynos obtenait systématiquement des scores inférieurs en matière de performances et de graphismes. De plus, les puces Snapdragon ont fait de grands progrès en matière d’efficacité énergétique ces dernières années, ce qui signifie que les téléphones durent plus longtemps sur une seule charge.

Le futur de l’Exynos 2500

Malgré ces nouvelles, l’Exynos 2500 n’est pas complètement écarté. Une rumeur suggère qu’il pourrait encore apparaitre sur la série Galaxy Z 7. Néanmoins, ces téléphones ayant toujours utilisé des puces Qualcomm à l’échelle mondiale, cette possibilité semble douteuse. Il est donc probable que « l’Exynos 2500 soit limité aux appareils de milieu de gamme comme le Samsung Galaxy A56 ».

Le lancement du Galaxy S25 n’étant prévu qu’en janvier prochain, nous pouvons nous attendre à d’autres rumeurs et informations dans les mois à venir. En attendant, n’hésitez pas à consulter notre rubrique dédiée au Samsung Galaxy S25 pour toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur le téléphone.