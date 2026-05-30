Galaxy Z Fold 8 : une évolution majeure pour Samsung

Le Galaxy Z Fold 8 de Samsung pourrait marquer une avancée majeure en supprimant la pliure visible sur l’écran, un défi technique que la marque semble prête à relever avant même l’arrivée du très attendu iPhone Fold.

Tl;dr Samsung prépare une riposte au futur iPhone Fold avec le Galaxy Z Fold 8, dans un contexte de concurrence accrue sur les pliables.

L’innovation clé porte sur la réduction quasi invisible de la pliure d’écran, enjeu majeur face à Apple et d’autres concurrents.

En parallèle, Samsung revoit ses designs et sa nomenclature, avec de nouveaux formats et des noms potentiellement alignés sur la stratégie d’Apple.

Samsung riposte face à l’iPhone Fold

Depuis des années, Samsung règne sans partage sur le marché des smartphones pliables. Mais l’arrivée imminente de l’iPhone Fold, parfois surnommé iPhone Ultra, menace sérieusement cette domination. Pour anticiper cette concurrence, le géant coréen multiplie les initiatives, bien décidé à ne pas laisser la vedette à Apple. D’après plusieurs fuites relayées par la source bien informée Ice Universe, la prochaine génération, le Galaxy Z Fold 8, s’annonce déterminante.

Pliure d’écran : la nouvelle bataille technologique

L’un des défis majeurs pour tous les fabricants concerne la fameuse marque au centre de l’écran, véritable point faible des modèles pliables actuels. Or, il semblerait que Samsung redouble d’efforts pour rendre cette pliure quasiment imperceptible sur son futur appareil, tentant ainsi d’égaler, voire de surpasser, le niveau atteint par le récent Oppo Find N6. Cette amélioration n’est pas anodine : elle vise clairement à contrer l’argument principal d’Apple, qui compte sur un écran sans pliure visible comme argument commercial phare pour son tout premier modèle pliable.

De manière intrigante, on rapporte même que c’est la division écrans de Samsung Display qui a collaboré avec Apple sur ce fameux écran sans pli. Cependant, rien n’indique que cette technologie sera partagée avec d’autres constructeurs – pas même avec les futurs modèles Galaxy.

Nouveaux designs et stratégie de nomenclature

Au-delà des innovations techniques, la stratégie de Samsung passe aussi par une refonte du design et du marketing. L’entreprise prévoirait ainsi une déclinaison plus large et plus courte du Z Fold 8, évoquant fortement le design supposé du futur iPhone Fold. La sortie de modèles spéciaux n’est pas nouvelle chez Samsung ; on se souvient du récent Galaxy Z TriFold ou encore d’éditions limitées ayant précédemment servi de laboratoire avant intégration dans les gammes classiques.

Concernant le nom, une rumeur persistante évoque un changement : le modèle standard pourrait être baptisé « Galaxy Z Fold 8 Ultra », tandis que la version élargie hériterait simplement du nom « Z Fold 8 ». Une manœuvre qui semble destinée à faire écho au probable nom « Ultra » choisi par Apple.

Une rivalité qui s’intensifie dans les pliables

Si certaines décisions peuvent surprendre, elles traduisent avant tout l’intensification de la compétition dans l’univers des smartphones pliables. Les deux géants ont rendez-vous cet été : lors du prochain événement Galaxy Unpacked prévu pour le 22 juillet 2026, les regards se tourneront vers ces nouveaux modèles qui pourraient bien redessiner la hiérarchie du secteur. Entre innovation technique et guerre des appellations commerciales, nul doute que les prochains mois s’annoncent passionnants pour les amateurs de haute technologie mobile.