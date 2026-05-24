Galaxy Z Fold 8 et Z Fold Wide : Samsung prépare la riposte face à l’iPhone Fold d’Apple

Entre innovations techniques et nouveau format élargi, Samsung anticipe la concurrence d’Apple sur le marché du pliable.

Tl;dr Le Galaxy Z Fold 8 serait plus fin, plus léger et plus puissant, avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5, une batterie de 5 000 mAh et un ultra grand-angle amélioré à 50 Mpx.

Samsung préparerait aussi un Galaxy Z Fold Wide au format plus large (4:3), pensé pour concurrencer l’iPhone Fold, avec deux capteurs de 50 Mpx et une batterie de 4 800 mAh.

En revanche, certaines fonctions seraient absentes comme l’écran de confidentialité et la compatibilité S Pen, et la pliure de l’écran resterait visible.

Des spécifications alléchantes mais des absences remarquées

La prochaine génération de smartphones pliables chez Samsung, avec en tête le très attendu Galaxy Z Fold 8, continue d’alimenter les rumeurs. Un rapport détaillé du média grec TechManiacs, relayé par GSMArena, met en lumière des caractéristiques techniques à la fois ambitieuses et, pour certaines, sources de déception parmi les amateurs de la marque.

Batterie accrue, finesse au rendez-vous et évolution des capteurs photo

D’après ces fuites, le Z Fold 8 profiterait du dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, identique à celui qui équipe le flagship Galaxy S26 Ultra. L’appareil afficherait une finesse accrue, seulement 4,1 mm une fois déplié, et accuserait environ cinq grammes de moins sur la balance par rapport à son prédécesseur. Côté photo, si le capteur principal (200 Mpx) et la caméra selfie (10 Mpx) resteraient inchangés, l’ultra grand-angle grimperait à 50 Mpx. La batterie, elle, s’améliorerait sensiblement pour atteindre enfin 5 000 mAh : un point souvent reproché aux générations précédentes.

Nouveau format : place au Galaxy Z Fold Wide

Parallèlement au modèle classique, une version baptisée provisoirement Z Fold Wide se précise également dans les rumeurs. Elle viserait directement le futur concurrent signé Apple, l’iPhone Fold. Parmi les éléments avancés : un format plus large (ratio 4:3), deux capteurs arrière de 50 Mpx chacun (grand-angle et ultra grand-angle), une batterie de 4 800 mAh et un poids contenu autour de 200 grammes. Ces données recoupent plusieurs indiscrétions récentes et semblent confirmer l’orientation prise par la marque sud-coréenne.

Certaines fonctionnalités notables font défaut

Toutefois, quelques absences risquent de faire grincer des dents : selon le célèbre leaker Ice Universe, le futur Z Fold n’intégrerait ni écran de confidentialité, une fonctionnalité controversée sur d’autres modèles en raison du manque de netteté, ni compatibilité avec le fameux S Pen. Un choix que certains jugeront regrettable, malgré la minceur record annoncée pour l’appareil. À cela s’ajoute un autre bémol : la fameuse « crease doesn’t improve much », autrement dit la pliure centrale demeure visible alors que l’objectif affiché par Apple serait justement de la faire disparaître sur son propre modèle pliant.

En résumé, si Samsung promet une montée en gamme technique avec ce nouvel opus pliable, quelques concessions pourraient venir tempérer l’enthousiasme des utilisateurs historiques.