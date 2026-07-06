Votre iPhone charge trop lentement ? Le vrai plafond est plus haut

En bref Beaucoup d’appareils Apple chargent plus vite qu’on croit.

Un vieux bloc peut brider sévèrement la recharge.

Les derniers iPad montent jusqu’à 60W.

Votre iPhone ou votre iPad recharge peut-être au ralenti. Pas à cause de la batterie, pas forcément à cause du câble, mais à cause du bloc secteur que vous avez gardé dans un tiroir depuis des années.

Chez Apple, le souci est assez simple. Les nouveaux iPhone ne sont plus livrés avec un chargeur, donc pas mal de gens branchent encore un ancien bloc. Mauvaise idée. Le dernier vraiment fourni dans la boîte remonte à l’iPhone 11, avec un petit chargeur 5W. L’iPhone 11 Pro, lui, avait droit à 18W. Si vous utilisez encore ça sur un modèle récent, vous perdez un temps fou. Et le matin, quand on gratte 20 minutes avant de partir, ça change tout.

Comprendre les chiffres sans se noyer dedans

La capacité d’une batterie se mesure en mAh, les milliampères-heures. En gros, ça dit combien d’énergie la batterie peut fournir sur une durée donnée. Aujourd’hui, un gros smartphone tourne souvent autour de 5000 mAh, là où une tablette approche plutôt les 10.000 mAh.

Quelques repères. L’iPhone 17 Pro Max embarque 5 088 mAh, contre 3 692 mAh pour l’iPhone 17. Côté tablettes, l’iPad 11e génération mesuré monte à 7 698 mAh, quand l’iPad Pro M5 de 13 pouces grimpe à 10 290 mAh.

La vitesse de recharge, elle, se lit en watts. Plus l’appareil est gros, plus il dissipe facilement la chaleur, donc plus il peut charger vite. C’est aussi pour ça qu’un MacBook peut avoir un énorme bloc 140W, alors que des AirPods restent sur des puissances à un chiffre. Avec l’USB-PD, même les petits appareils accélèrent. Le OnePlus 15, par exemple, pousse jusqu’à 120W. Oui, ça pique un peu quand on compare.

Les plafonds de charge des derniers iPhone et iPad

Les derniers modèles Apple ne révolutionnent pas la recharge, mais il y a quand même du mieux. Les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max montent jusqu’à 40W. L’iPhone Air, lui, se contente de 20W, un compromis lié à son design plus fin.

Pour les tablettes, c’est plus costaud. L’iPad de base sorti en 2025 atteint 45W, dans les clous de tablettes concurrentes signées Samsung. Et le dernier iPad Pro M5 va jusqu’à 60W. Le hic, c’est que tous les iPad sont encore livrés avec un chargeur 20W. Résultat ? Des heures perdues sans même le savoir.

Le bon réflexe avant d’acheter

Si vous voulez la vitesse max, il faut un chargeur capable de suivre. Pas besoin de rester chez Apple d’ailleurs. Des marques comme Anker, Ugreen ou Satechi proposent aussi des blocs rapides.

Le vrai critère tient en une ligne. Vérifiez que la puissance du chargeur est au moins égale à celle que votre appareil peut accepter. Sinon, vous rechargez un appareil de 2025 comme s’il était resté bloqué en 2019. Et là, clairement, ça fait mal.