L'Apple iPhone 15 pourrait permettre de limiter la charge maximum de la batterie. Du code découvert dans iOS 17 indique l'existence d'une telle fonctionnalité.

L’événement Wonderlust d’Apple est derrière nous, mais l’iPhone 15 n’a pas encore livré tous ses détails. Par exemple, les modèles iPhone 15 et 15 Pro ont les mêmes estimations d’autonomie que leurs prédécesseurs. Ce qui est surprenant pour le Pro, qui est pourtant plus épais que l’iPhone 14 Pro et qui dispose d’une puce A17 Pro plus efficiente. Si Apple n’a pas amélioré la capacité de la batterie cette année, iOS 17 pourrait introduire une fonctionnalité appréciable pour la santé de cette dernière.

Selon une information de 9to5Mac, la dernière version en date d’iOS 17 intègre du code indiquant que la firme de Cupertino a développé une nouvelle fonctionnalité dans cette catégorie. Lorsque celle-ci est désactivée, les utilisateurs verront un message indiquant que l’appareil “chargera à sa pleine capacité”. Une fois activée, l’iPhone indiquera que la batterie “ne sera chargée qu’à environ X %.”

Recharger une batterie lithium-ion à 100 % régulièrement la fait vieillir plus rapidement. Si cette découverte de code dans iOS 17 est correcte, vous pourriez donc bientôt faire en sorte que votre iPhone 15 s’arrête à 95 % pour préserver la santé de la batterie. Cela permettra de ralentir la date à laquelle sa santé tombe sous les 80 %, qui est souvent le déclencheur à partir duquel il faut la faire changer, et à l’usage, vous ne constaterez pas franchement de différence.

On ne sait pas encore si cette fonctionnalité sera disponible dès le lancement officiel d’iOS 17, dans quelques heures, sur tous les appareils compatibles avec cette version. La marque à la pomme pourrait décider d’en faire une exclusivité à l’iPhone 15 ou peut-être le développement n’est-il pas encore totalement terminé, auquel cas il faudrait attendre une future version pour en profiter.

Quoi qu’il en soit, il est déjà possible de mettre en place un tel comportement, notamment grâce à l’application Raccourcis d’Apple. Votre batterie vous dira merci !