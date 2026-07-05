Les agents IA de Meta peinent à décoller

Mark Zuckerberg admet en interne que les agents IA de Meta avancent moins vite que prévu. Un aveu lourd, après des coupes massives et un pari colossal.

En bref Meta reconnaît que ses agents IA avancent plus lentement que prévu.

Les licenciements massifs et la réorganisation IA n’ont pas encore produit les effets attendus.

Malgré des investissements colossaux, les résultats concrets restent encore incertains à court terme.

Des milliers de postes supprimés, des équipes déplacées vers l’IA, et malgré ça, les fameux agents IA n’avancent pas au rythme promis. C’est le constat qu’a fait Mark Zuckerberg devant les salariés de Meta lors d’un échange interne jeudi. Et pour une boîte qui a mis quasiment tout son storytelling récent sur l’IA, ça pique.

Un aveu qui casse un peu le récit

D’après Reuters, le patron de Meta a reconnu que le développement des agents IA n’avait pas accéléré comme les dirigeants l’espéraient. Dit autrement, la machine ne tourne pas encore comme prévu. Pas un détail, vu la place que prend l’IA dans la stratégie du groupe.

Ce qui frappe, c’est le décalage. Depuis des mois, Meta vend l’idée d’une réorganisation taillée pour aller plus vite. Là, Mark Zuckerberg admet en creux que le gain attendu n’est pas encore visible. Pour une entreprise de cette taille, ce genre de phrase en interne vaut souvent plus qu’un communiqué bien lissé.

Des coupes massives, pour un virage pas encore rentable

Plus tôt cette année, environ 8000 salariés, soit à peu près 10% des effectifs corporate, ont été licenciés. Et selon Bloomberg, environ 7000 autres ont été redéployés vers différentes équipes IA, dont une baptisée Agent Transformation.

Pendant la réunion, Mark Zuckerberg aurait aussi reconnu que ces suppressions de postes n’avaient pas été aussi propres qu’elles auraient dû l’être. Le motif, lui, est limpide, les dirigeants craignaient de ne pas bouger assez vite pour s’adapter à un secteur tech qui change à toute vitesse. Sur le papier, ça se tient. Dans l’exécution, clairement, c’est moins net.

Et ce n’est pas tout. Le patron de Meta a aussi expliqué que les bénéfices attendus de cette nouvelle organisation centrée sur l’IA n’avaient pas encore vraiment pris forme. Bref, le pari est lancé, mais la promesse n’est pas encaissée.

Beaucoup d’argent, peu de preuves pour l’instant

Le plus vertigineux reste l’addition. Toujours selon Reuters, Meta pourrait dépenser cette année jusqu’à 145 milliards de dollars dans ses infrastructures IA. On parle d’un investissement massif, pas d’un simple ajustement budgétaire.

Mark Zuckerberg estime malgré tout que les choses pourraient commencer à s’améliorer dans les trois à six prochains mois. C’est possible. Mais après des licenciements aussi lourds et une réorganisation de cette ampleur, on comprend pourquoi cet aveu compte autant. Quand une boîte comme Meta reconnaît que ses agents IA peinent encore à suivre, tout le secteur écoute.