Test des Razer Hammerhead V3 HyperSpeed : des écouteurs gaming vraiment pensés pour jouer

Avec les Hammerhead V3 HyperSpeed, Razer veut proposer des écouteurs sans fil capables de passer du PC à la console, du smartphone au laptop, sans sacrifier la latence. Une promesse ambitieuse pour des true wireless gaming, surtout à 139,99 €.

Notre avis Note finale 8/10 Les Razer Hammerhead V3 HyperSpeed marquent surtout des points grâce à leur faible latence, leur boîtier intelligent et leur vraie polyvalence PC/mobile/console portable. Ils restent perfectibles sur l’ANC, le mode transparence et quelques détails de confort, mais l’ensemble est suffisamment solide pour en faire une bonne option d’écouteurs gaming true wireless. Notes Design 8/10

Confort 7/10

Audio 8/10

Réduction des bruits 7/10

Micro 7/10

Autonomie 8/10 Avantages Dongle intégré au boitier

Bonne autonomie globale Inconvénients Contrôles non personnalisables

Boitier trop volumineux

Présentation & design

Les Razer Hammerhead V3 HyperSpeed reprennent un format intra-auriculaire à tige assez classique, avec une finition noire, un logo Razer visible sur les écouteurs et un boîtier compact, mais plus épais que celui d’écouteurs true wireless traditionnels. La raison est simple : ce boîtier ne sert pas seulement à recharger les écouteurs, il embarque aussi le dongle USB-C HyperSpeed.

C’est d’ailleurs la vraie bonne idée du produit. Le dongle peut être utilisé seul, directement branché à un PC, une console compatible ou une machine portable, mais il peut aussi être inséré dans le boîtier. Une fois le boîtier relié en USB-C, il fait alors office de récepteur 2,4 GHz tout en restant alimenté. C’est pratique, malin, et surtout bien pensé pour éviter de perdre ce petit adaptateur que l’on finit souvent par laisser au fond d’un sac.

Les écouteurs sont plutôt légers, avec 5,6 g par oreillette, mais leur gabarit reste à prendre en compte. Les transducteurs de 11 mm imposent une canule assez large, et le confort dépendra beaucoup de la forme des oreilles. Dans notre usage, ils tiennent correctement, mais il faut vraiment prendre le temps de choisir les bons embouts. Sur de longues sessions, les petites oreilles pourront les trouver un peu plus présents que d’autres modèles concurrents.

Fiche technique

Caractéristique Razer Hammerhead V3 HyperSpeed

Type Écouteurs true wireless gaming

Transducteurs 11 mm

Réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz

Impédance 32 Ω à 1 kHz

Sensibilité 105 dB

Micros Double micro

Directivité micro Cardioïde

Connexion 2,4 GHz Razer HyperSpeed via dongle USB-C, Bluetooth 6.0, USB-C filaire via boîtier

Codec Bluetooth LC3+

Audio spatial THX Spatial Audio 7.1.4 sur PC

Réduction de bruit ANC hybride + mode ambiant

Autonomie annoncée Jusqu’à 10 h par charge, jusqu’à 40 h avec le boîtier

Résistance IPX4

Poids 5,6 g par écouteur, 63 g avec boîtier

Prix 139,99 €

Voici les différences entre le modèle précédent et le V3, on gagne en taille sur les écouteurs mais on perd le RGB (très très accessoire sur des écouteurs et plutôt péjoratif !). Le boitier grossit mais il intègre le dongle alors que sur la version précédente, on l’oublie un peu et sa forme pouvait gêner si on avait plusieurs appareils connectés au PC.

Connexion et latence

C’est le cœur du produit, et clairement son meilleur argument. En Bluetooth, les Hammerhead V3 HyperSpeed se comportent comme des écouteurs classiques : appairage rapide, usage mobile simple, bonne stabilité générale. Mais pour le jeu, c’est évidemment la connexion 2,4 GHz qui change tout.

Avec le dongle USB-C, la latence devient nettement plus adaptée au gaming. Sur un FPS, un jeu d’action ou une session sur console portable, on retrouve une meilleure cohérence entre l’image et le son qu’en Bluetooth. Les bruitages arrivent au bon moment, les dialogues restent synchronisés, et l’ensemble donne davantage confiance dans les jeux où les indications sonores comptent vraiment.

Le système SmartSwitch permet aussi de passer assez facilement d’un appareil à l’autre. Il suffit de tapoter 3 fois les écouteurs pour changer de connectivité. C’est le genre de fonction que l’on apprécie vite quand on jongle entre PC, smartphone, Steam Deck ou Switch.

Qualité audio

Les Hammerhead V3 HyperSpeed proposent un rendu très orienté divertissement. Le son est énergique, assez large pour des écouteurs intra-auriculaires, et les effets ressortent bien en jeu. Les tirs, les impacts, les ambiances et les voix sont suffisamment lisibles pour que l’on puisse jouer confortablement sans avoir l’impression d’être pénalisé par le format true wireless.

Par défaut, la signature peut paraître un peu démonstrative. Les basses sont présentes, les aigus ressortent bien, et les médiums sont parfois un peu moins mis en avant. Cela fonctionne bien pour le jeu, les vidéos et l’écoute quotidienne, mais on n’est pas sur une restitution audiophile ou parfaitement neutre. Le mode Gaming et l’égaliseur permettent heureusement de corriger une partie du rendu selon ses préférences.

Le THX Spatial Audio apporte un plus sur PC, surtout dans les jeux où la spatialisation est importante. L’effet ne transforme pas totalement l’expérience, mais il ajoute une scène sonore plus large et une meilleure sensation de placement. Pour du jeu compétitif, cela peut aider à mieux situer certains sons, même si un bon casque circum-aural garde encore l’avantage en précision et en ampleur.

Réduction de bruit

Razer met en avant une ANC hybride améliorée, avec une réduction du bruit annoncée jusqu’à 50 % supérieure à la génération précédente. Le constructeur explique aussi avoir travaillé en priorité les fréquences entre 50 et 500 Hz, celles des ventilateurs de PC, de la climatisation ou du trafic de fond.

Dans les faits, l’ANC est utile, mais clairement pas irréprochable. Elle réduit correctement les bruits continus et aide à rester concentré devant un PC, dans un bureau ou dans les transports. En revanche, elle ne rivalise pas avec les meilleurs écouteurs ANC premium, notamment sur les voix, les bruits soudains ou le vent. Razer ne propose malheureusement pas plusieurs niveaux de réduction de bruits.

Le mode transparence est plus discutable. Il permet bien d’entendre ce qui se passe autour de soi, mais le rendu peut vite sembler artificiel, avec certains sons ambiants trop amplifiés. Pour échanger rapidement avec quelqu’un, ça dépanne, mais on le coupe assez vite dès que l’environnement devient un peu bruyant.

Micro et appels

La partie micro est correcte pour des écouteurs true wireless. La voix reste claire, suffisamment forte, et utilisable pour Discord, un appel Teams ou une partie rapide avec des amis. Les doubles micros font un travail honnête pour isoler la voix, même si le résultat reste plus compressé et moins naturel qu’avec un vrai casque gaming équipé d’une perche.

Pour jouer en ligne, c’est largement exploitable. Pour streamer, enregistrer une voix propre ou remplacer un micro dédié, ce n’est pas le bon outil. Il faut voir les Hammerhead V3 HyperSpeed comme une solution pratique et nomade, pas comme un remplaçant complet d’un setup audio sérieux.

Autonomie

Razer annonce jusqu’à 10 heures par charge et jusqu’à 40 heures au total avec le boîtier. En pratique, il faut évidemment nuancer selon le volume, l’ANC et le mode de connexion utilisé. En 2,4 GHz avec ANC, l’autonomie descend logiquement sous la valeur maximale, mais elle reste très confortable pour couvrir une journée de travail et une session de jeu le soir.

Le boîtier reste l’un des points forts du produit. Il recharge les écouteurs, stocke le dongle, et peut rester branché pendant une session. C’est simple, mais cela change l’expérience : on a moins l’impression de gérer plusieurs accessoires séparés, et les écouteurs sont plus souvent prêts à l’emploi.

Application et contrôles

Les commandes tactiles permettent de gérer la lecture, les appels, le passage entre ANC et mode ambiant, ou encore le changement de source. Elles ne sont pas personnalisables malheureusement ! Que cela soit via l’application Razer Audio sur mobile et Synapse 4 sur PC, je n’ai pas trouvé les options pour les modifier.

L’ensemble est complet, mais pas parfait. Comme souvent avec des écouteurs tactiles, il arrive de rater une commande ou de déclencher une action involontaire. Le capteur de port peut aussi se montrer sensible selon le positionnement des écouteurs, ce qui peut provoquer quelques interruptions ou changements de comportement. Ce n’est pas bloquant, mais c’est le genre de détail que Razer pourrait améliorer via firmware.

Verdict

Les Razer Hammerhead V3 HyperSpeed sont une bonne proposition pour des écouteurs gaming. Le dongle USB-C, la connexion 2,4 GHz, le boîtier qui sert aussi de récepteur et la compatibilité multiplateforme donnent un vrai intérêt au produit face à des écouteurs Bluetooth classiques. Cependant, ils ne sont pas exempts de défauts. Le confort dépend beaucoup des oreilles, l’ANC est correcte sans être exceptionnelle, le mode transparence manque de naturel, et le micro ne remplacera jamais un vrai casque gaming. Mais à 139,99 €, Razer propose une solution cohérente, pratique et vraiment pensée pour les joueurs qui veulent voyager léger ou éviter un gros casque sur la tête avec une latence réduite.