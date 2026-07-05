Comet, Neon, Dia… la guerre des navigateurs agents est lancée

En bref La guerre des navigateurs passe à l’IA.

De nouveaux rivaux ciblent Chrome et Safari.

Vie privée et productivité restent des armes.

Le vrai changement, il est là. En 2026, un navigateur ne sert plus seulement à ouvrir le web, il veut agir pour vous, résumer vos mails, remplir des formulaires, fouiller vos onglets ou carrément exécuter des tâches. Et pour Google Chrome comme pour Apple Safari, la pression monte.

Le navigateur devient un assistant, pas juste un onglet

Chez les nouveaux venus, Perplexity pousse Comet, un navigateur capable de résumer des e-mails, parcourir des pages et envoyer des invitations calendrier. Le hic, c’est le ticket d’entrée, 200 dollars par mois via l’offre Max, sinon il faut passer par une liste d’attente.

Autre approche avec The Browser Company et Dia, en bêta sur invitation. Le navigateur, pensé autour de l’IA, peut exploiter les sites visités et ceux où vous êtes connecté pour retrouver une info, répondre sur un produit, commenter la page affichée ou résumer des fichiers. L’accès anticipé passe par un compte Arc.

Opera a aussi dégainé Neon, disponible sur macOS et Windows, à 19,90 dollars par mois. Sa promesse est musclée, recherche, shopping, génération de code, et même certaines tâches hors ligne. Pas mal de navigateurs parlent d’IA, celui-là parle carrément d’agent.

Dans le même délire, OpenAI a lancé Atlas sur macOS en octobre, après des rumeurs de sortie en juillet. On peut interroger ChatGPT sur les résultats de recherche, naviguer depuis l’interface du chatbot et activer un mode agent pour lui confier des actions. Windows, iOS et Android doivent suivre. Aside, soutenu par Y Combinator, arrive avec une plateforme d’automatisation native au navigateur, compatible avec Gmail, Notion, Slack, Figma et des services bancaires. De son côté, Jatter, lancé en juin sur Mac, Windows, iOS et Android, propose questions sur n’importe quelle page, recommandations personnalisées et app Notes intégrée. Gratuit, avec option à 10 dollars par mois.

Vie privée et open source, le contre-modèle tient encore

Mais tout le monde ne veut pas d’un copilote qui fouille partout. Brave reste une valeur sûre côté confidentialité, avec blocage intégré des pubs et des trackers, VPN, assistant IA, appels vidéo et son système BAT qui reverse une part des revenus pub aux utilisateurs volontaires.

DuckDuckGo, lancé en 2008, a renforcé son navigateur avec des fonctions d’IA générative, dont un chatbot, tout en musclant son bloqueur d’arnaques contre les faux échanges crypto, les scarewares et les boutiques frauduleuses. Il bloque aussi pubs et trackers sans suivre les données des utilisateurs. Simple, efficace.

Il y a aussi Ladybird, piloté par Chris Wanstrath, cofondateur de GitHub. Son ambition est rare, reconstruire un navigateur open source de zéro, sans reprendre le code des navigateurs existants ni la base Chromium maintenue par Google. Une alpha est prévue en 2026 sur Linux et macOS. Enfin, Vivaldi, créé par un ancien développeur originel d’Opera, mise sur une interface ultra personnalisable, le changement de couleur selon le site, un gestionnaire de mots de passe, le blocage pub, des notes et un calendrier.

Les navigateurs de niche veulent réparer votre façon de bosser

Et puis il y a les idées plus ciblées. Opera Air, lancé en février, joue la carte du navigateur « mindful » avec rappels de pause, exercices de respiration et Boosts à base de battements binauraux pour la concentration ou la détente.

Sur Mac, SigmaOS préfère l’organisation pure, onglets verticaux, to-do list, espaces de travail séparés, résumé de notes, avis et prix par IA, plus assistant pour traduire ou réécrire. Gratuit, ou 8 dollars par mois pour dépasser trois workspaces. Zen Browser, lui, vise un internet plus calme avec workspaces, Split View et des thèmes ou modules créés par la communauté. Moins tape-à-l’œil que la bataille de l’IA, mais clairement pas moins malin.