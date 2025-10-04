Perplexity propose désormais son navigateur IA en accès gratuit : découvrez pourquoi il surpasse Chrome

Perplexity propose désormais gratuitement le téléchargement de son navigateur doté d’intelligence artificielle. Cette alternative à Chrome se distingue par ses fonctionnalités innovantes, promettant une expérience de navigation enrichie et plus efficace pour les utilisateurs.

Tl;dr Comet de Perplexity est désormais disponible sans file d’attente.

est désormais disponible sans file d’attente. L’assistant IA intégré révolutionne la navigation web.

Synchronisation facile avec Google Chrome et fonctionnalités avancées.

Un nouvel acteur bouscule la navigation web

Depuis quelques mois, le navigateur Comet, développé par le géant de l’IA Perplexity, attise la curiosité des amateurs de technologie. D’abord accessible uniquement sur invitation, l’outil vient tout juste de s’ouvrir à tous, balayant au passage une file d’attente qui comptait plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs. Dans un message posté sur X, la société annonce fièrement : « Comet est désormais accessible à tous dans le monde entier. Ces 84 derniers jours, des millions de personnes ont rejoint notre liste d’attente en quête d’un assistant personnel puissant et de nouvelles façons d’explorer Internet. L’expérience Comet améliore le Web ».

Des fonctionnalités innovantes propulsées par l’intelligence artificielle

Mais qu’apporte réellement ce nouveau navigateur ? Disponible en téléchargement sur Windows et Mac, Comet propose une expérience très proche du site web originel de Perplexity. Il offre la possibilité de synchroniser directement son compte Google Chrome : favoris, mots de passe ou autres informations clés migrent ainsi sans effort.

La différence majeure réside cependant dans l’intégration profonde de l’assistant IA maison. Celui-ci accompagne l’utilisateur durant toute sa session web, capable à tout moment de répondre à des questions sur la page consultée ou de rechercher des données complémentaires.

L’assistant, un agent multitâche vraiment utile ?

Pour illustrer cette nouveauté, un simple exemple s’impose. En parcourant le site Tom’s Guide, il suffit d’interroger l’assistant sur « quel est le meilleur chatbot ? ». L’IA ne se contente pas du contenu affiché : elle synthétise également des réponses issues d’autres sources pertinentes. Au-delà du simple conseil, elle peut exécuter certaines tâches courantes pour vous :

Trouver et réserver une table au restaurant selon vos critères.

Aider à commander sur Amazon ou remplir des formulaires complexes.

S’occuper en arrière-plan des démarches répétitives.

Ce mode dit « agentique » fait toute la force du navigateur face à un concurrent direct comme Chrome qui, malgré ses récentes intégrations Gemini basées sur l’IA, ne parvient pas à offrir une expérience aussi homogène pour ceux qui veulent aller plus loin dans l’automatisation.

Vers un futur repensé pour Internet ?

Il reste bien sûr quelques incertitudes quant à la manière dont ces innovations s’imposeront durablement auprès du grand public. Mais force est de constater que Comet, désormais librement accessible, pourrait bien représenter une étape décisive dans notre façon d’interagir avec le web – où efficacité et personnalisation s’entremêlent plus que jamais.