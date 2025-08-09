La vidéo générée par IA fait son entrée chez Perplexity

Perplexity mise sur la vidéo générée par intelligence artificielle pour répondre aux besoins concrets de ses utilisateurs Pro et Max.

Tl;dr Perplexity lance la génération vidéo par IA, réservée pour l’instant aux abonnés Pro et Max avec des quotas variables.

Contrairement à ses concurrents, Perplexity mise sur un usage utilitaire pour enrichir les projets documentaires et de recherche.

Le service est simple d’accès, déployé progressivement, et vise à offrir une solution pratique plutôt que ludique ou créative.

Perplexity mise sur la vidéo générée par l’IA

C’est un tournant que l’on voyait venir : la génération de vidéos par intelligence artificielle s’impose désormais comme une fonctionnalité attendue sur les grandes plateformes technologiques. Dernier acteur à franchir ce cap, la start-up Perplexity, connue pour son outil de recherche assisté par l’IA, entend bien ne pas rester à la traîne.

Un accès réservé aux abonnés Pro et Max

Après quelques expérimentations menées sur le réseau social X, où les internautes étaient invités à proposer des requêtes vidéo, Perplexity vient d’introduire cette nouvelle fonction sur sa plateforme. Toutefois, seuls les utilisateurs souscrivant à l’offre payante Perplexity Pro (environ 20 dollars mensuels) ou au forfait Max peuvent en profiter pour l’instant. Petite nuance : alors que le plan Pro limite le nombre de vidéos générées, le forfait Max offre une utilisation illimitée.

Selon Jesse Dwyer, responsable de la communication chez Perplexity, cette évolution s’inscrit dans une logique simple : « Nous allons lancer la génération vidéo dans Perplexity. C’est clairement ce que souhaitent nos utilisateurs et nombre de concurrents le proposent déjà. » Mais là où d’autres services misent avant tout sur l’aspect créatif ou ludique, la société insiste sur des usages plus concrets.

Une approche utilitaire assumée

À rebours de certains concurrents tels que ChatGPT, Gemini ou encore les générateurs vidéo indépendants, Perplexity privilégie une approche orientée vers la recherche et l’information. L’idée ? Permettre à ses abonnés d’intégrer aisément une vidéo dans un rapport ou d’illustrer un concept lors d’un travail documentaire. Jesse Dwyer précise ainsi : « L’utilisateur ne veut pas générer des vidéos juste pour s’amuser. Il cherche surtout à enrichir ses projets avec différents types de contenus. »

Mise en route progressive et simplicité d’utilisation

Pour ceux qui souhaitent tester cette nouveauté, rien de bien sorcier : il suffit d’accéder à la plateforme avec son compte Pro ou Max et d’envoyer une requête du type « Génère une vidéo d’un chien surfant sur une vague géante ». Aucune option cachée ni manipulation complexe n’est nécessaire — tout est intégré directement dans le modèle de base.

Toutefois, il convient de noter que le déploiement reste progressif et que certains territoires pourraient ne pas encore bénéficier du service. Autre point intéressant : si la création d’images avait discrètement fait son apparition en avril dernier chez Perplexity, elle demeure secondaire face à cette nouvelle orientation vers la vidéo.

En définitive, alors que le marché s’habitue rapidement aux outils capables de générer tous types de médias, Perplexity fait le choix stratégique de répondre avant tout aux attentes pratiques et documentaires de ses utilisateurs. Un pari qui pourrait redéfinir son positionnement face aux géants du secteur.