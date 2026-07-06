Wi-Fi 7 : le marketing va plus vite que la réalité

Le badge Wi‑Fi 7 pullule sur les routeurs, mais il ne garantit pas les fonctions clés du standard. Entre certification floue et marché bloqué, prudence.

En bref Le Wi-Fi 7 promet de gros gains techniques, mais toutes les fonctions (comme le MLO) ne sont pas toujours présentes.

Certains routeurs abusent du label ou restent peu performants malgré la certification.

Dans la pratique, le gain réel dépend surtout des usages, du réseau et des appareils compatibles.

Payer plus pour un routeur Wi‑Fi 7 n’assure pas forcément un vrai bond en avant. Entre les appellations floues, des fonctions absentes sur certains modèles et un marché américain coincé par la régulation, le badge vend parfois plus qu’il ne livre. Et vu les prix, ça commence à faire beaucoup.

Le badge ne dit pas tout

Derrière Wi‑Fi 7, il y a le standard IEEE 802.11be. Sur le papier, c’est costaud, canaux 320 MHz, 4K‑QAM et surtout le MLO, pour Multi‑Link Operation. C’est lui qui permet d’exploiter ensemble les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz au lieu de les traiter comme des couloirs séparés.

Concrètement, ça doit aider sur la latence, la répartition du trafic et les gros débits locaux. Le MLO existe en deux modes, STR, simultané, et NSTR, non simultané. Pour obtenir le label Wi‑Fi Certified 7 de la Wi‑Fi Alliance, il faut au moins du NSTR. C’est la base du standard, pas un bonus cosmétique.

Le piège du simple nom sur la boîte

Le détail qui pique, c’est le trait d’union. Wi‑Fi avec tiret est une marque de la Wi‑Fi Alliance. Si un fabricant écrit WiFi 7 sans tiret, il n’utilise plus le terme protégé et peut contourner les exigences de certification.

Résultat, certains routeurs vendus comme WiFi 7 peuvent carrément zapper le MLO. Vous payez alors un premium pour un produit qui n’embarque même pas l’une des briques les plus importantes du standard. Bref, le logo seul ne suffit pas.

Même certifié, pas forcément bluffant

Et là, ça se complique encore. RTINGS a testé 25 routeurs en février 2026 et a constaté que le vrai MLO simultané restait rare. La plupart alternent entre les bandes au lieu de travailler vraiment en parallèle, avec à la clé des débits qui peuvent varier.

Leur conclusion n’est pas tendre, les routeurs Wi‑Fi 7 ne justifient pas toujours l’écart de prix face aux générations précédentes, du moins pour l’instant. D’autant que vos usages comptent plus que la fiche technique. Un routeur capable de 2 à 3,5 Gbit/s en local ne changera rien à un abonnement internet à 500 Mbit/s. Et côté appareils compatibles, ça reste limité. Chez Apple, les premiers portables Wi‑Fi 7 sont arrivés cette année avec la puce M5, alors que les MacBook Pro et MacBook Air en M4, sortis en 2024 et 2025, étaient encore en Wi‑Fi 6E.

Le marché américain est gelé en plein milieu

Depuis le 23 mars 2026, la FCC bloque la certification des nouveaux équipements sans fil construits, conçus ou assemblés hors des États‑Unis. En clair, presque tous les nouveaux routeurs sont restés à la porte.

Quelques exemptions ont été accordées à Netgear et Eero, qui ont promis une production relocalisée. Mais TP‑Link, ASUS et Linksys restent coincés avec les modèles certifiés avant l’interdiction. Pas idéal pour une catégorie qui a justement besoin de matériel plus mature.

Ce qu’il faut vraiment regarder avant d’acheter

Le vrai tri se fait ailleurs. Votre forfait, le nombre d’appareils à la maison et vos transferts locaux. Un routeur à 80 dollars badgé Wi‑Fi 7 n’a rien de magique, pas plus qu’un modèle au prix d’un laptop.

Le Wi‑Fi 5 tient encore pour la navigation et le streaming basique. Le Wi‑Fi 6 reste un très bon choix sous le gigabit. Le Wi‑Fi 6E, avec sa bande 6 GHz, offre souvent tout ce qu’il faut à la plupart des foyers, pour moins cher. Le Wi‑Fi 7, lui, a du sens si vous avez de la fibre multi‑gigabit, plusieurs appareils compatibles et de gros transferts en local. Sinon, si votre speed test colle déjà à votre abonnement, votre routeur fait le taf. Et ça, c’est quand même le seul verdict qui compte.