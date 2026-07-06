Tesla : le Full Self-Driving impliqué dans un accident mortel au Texas

Le conducteur d’une Tesla en mode Full Self-Driving est accusé d’homicide involontaire après un crash au Texas. Et Tesla se retrouve encore visé.

En bref Une Tesla en mode Full Self-Driving a percuté une maison au Texas, causant la mort d’une femme.

Le conducteur est accusé d’avoir repris la main en appuyant sur l’accélérateur, désactivant l’assistance.

L’affaire déclenche une procédure pénale, une action civile contre Tesla et une enquête fédérale.

Le détail qui plombe tout le dossier, c’est ça, le conducteur aurait repris la main en écrasant l’accélérateur. Pas exactement l’image d’une voiture laissée seule à ses propres décisions.

Le point de bascule, l’accélérateur à fond

Au Texas, dans la ville de Katy, Michael Butler conduisait une Tesla Model 3 avec le mode Full Self-Driving activé quand l’accident s’est produit le mois dernier. La voiture a fini sa course dans une maison, avec un bilan terrible, la mort de Martha Avila, une femme âgée qui se trouvait chez elle.

La plainte pénale déposée par le bureau du shérif du comté de Harris accuse désormais Michael Butler d’homicide involontaire. Les autorités affirment qu’il faisait des livraisons pour DoorDash et qu’il a appuyé sur l’accélérateur, ce qui aurait neutralisé le mode de conduite assistée de sa Tesla.

Quelques jours après les faits, Ashok Elluswamy, vice-président IA de Tesla, a écrit sur le réseau social X que « le conducteur a neutralisé manuellement la conduite autonome en appuyant sur l’accélérateur à 100% ». Il a ajouté que la voiture avait atteint « une vitesse de 73 mph pendant l’accident », soit environ 117 km/h. Clairement, on n’est plus dans le petit accrochage de parking.

Ce que les enquêteurs ont trouvé dans le téléphone

L’enquête ne s’est pas arrêtée au véhicule. D’après la plainte, les enquêteurs ont obtenu le consentement écrit du conducteur pour fouiller et saisir à la fois la Tesla impliquée et son téléphone portable.

Et là, ça devient franchement lourd pour la défense. Sur l’appareil, les autorités disent avoir trouvé plusieurs recherches Google sur le Full Self-Driving, avec des formulations du genre « Tesla FSD pas assez agressif modèle 2026 », « FSD n’est pas assez agressif pour la conduite en ville » ou encore « Tesla FSD trop timide ». Ce n’est pas une preuve à elle seule, mais dans un dossier pareil, ça pèse.

Une affaire pénale, un procès civil et une nouvelle enquête

Aujourd’hui, Michael Butler est détenu à la prison du comté de Harris. Les documents judiciaires fixent sa caution à 150.000 dollars.

Mais l’affaire dépasse le pénal. La famille de Martha Avila a aussi lancé une action pour mort injustifiée, en visant à la fois le conducteur pour négligence et Tesla pour défaut de conception. Et comme si ça ne suffisait pas, la National Highway Traffic Safety Administration, la NHTSA, a ouvert une nouvelle enquête spéciale sur Tesla. L’agence fédérale avait déjà regardé de près le constructeur et sa techno Full Self-Driving. Résultat, ce crash pourrait laisser des traces bien au-delà de cette seule maison.