Tesla : un drame routier ravive le débat sur la sécurité des systèmes automatisés

Une femme est morte au Texas après qu’une Tesla Model 3, avec assistance à la conduite activée, a percuté sa maison à vive allure.

Une Tesla Model 3 aurait quitté la chaussée alors que le système d’assistance à la conduite était activé, avant de percuter une maison à vive allure, causant la mort d’une habitante.

La police indique que le conducteur était coopératif, sans signe d’ivresse, et que le véhicule n’est pas resté dans sa voie, ce qui oriente l’enquête vers les conditions d’usage de l’assistance.

L’affaire s’ajoute aux controverses déjà en cours autour de Tesla et de ses systèmes de conduite assistée, déjà scrutés par la National Highway Traffic Safety Administration et des décisions judiciaires récentes

Un nouveau drame remet Tesla sous le feu des projecteurs. La semaine dernière, au Texas, une Model 3 avec un système d’aide à la conduite activé a fini sa course dans une maison. Une femme qui se trouvait à l’intérieur est morte. Et forcément, le nom de l’Autopilot revient tout de suite dans la discussion.

Un nouveau crash qui remet tout sur la table

Ce n’est pas juste un fait divers local de plus. Pour Tesla, chaque accident lié de près ou de loin à ses aides à la conduite nourrit un dossier déjà très lourd, entre enquêtes fédérales et décisions de justice. Là, les autorités ont expliqué que le conducteur utilisait un système d’assistance automatisée au moment du choc. Le genre de détail qui change tout dans la perception du dossier.

Ce que les autorités disent du choc

D’après le Harris County Sheriff’s Office, le conducteur, Michael Butler, roulait dans une Tesla Model 3 avec le dispositif engagé lorsqu’il a percuté une résidence située au 1907 Blooming Park Lane, à Katy. La police précise que la voiture n’est pas restée dans sa voie, a quitté la chaussée puis a frappé la maison à vive allure.

Bon, le point est là. Les autorités ne parlent pas d’un simple accrochage, mais d’une sortie de route à haute vitesse, avec une voiture qui traverse la limite entre la route et un domicile. Ça suffit à faire basculer l’affaire dans une autre catégorie.

Une victime dans la maison, un conducteur coopératif

La victime s’appelait Martha Avila. Elle se trouvait dans la maison au moment de l’impact, a été transportée vers un hôpital local, puis déclarée morte des suites de ses blessures. C’est l’élément le plus brutal de cette histoire.

Les policiers ajoutent qu’ils n’ont relevé aucun signe d’ivresse chez Michael Butler. Ils disent aussi qu’il a coopéré avec l’enquête. À ce stade, ça resserre encore plus l’attention sur le fonctionnement du véhicule et sur l’usage de l’assistance à la conduite.

Pourquoi ce dossier compte au-delà de ce fait divers ?

Ce crash arrive dans un contexte déjà toxique pour Tesla. L’an dernier, la National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête sur la manière dont le constructeur signale les accidents impliquant ses systèmes d’aide à la conduite. Et plus récemment, un juge a condamné l’entreprise à verser environ 243 millions de dollars pour un crash mortel remontant à 2019, lui aussi lié à l’Autopilot.

Du coup, ce qui s’est passé à Katy dépasse largement le cadre local. Une femme est morte, l’enquête continue, et Tesla voit encore son logiciel de conduite assistée revenir au centre du viseur. Mauvais signal, encore une fois.