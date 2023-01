Samsung Flex Hybrid : un écran mobile OLED pliable et étirable

Samsung dévoile son écran OLED Flex Hybrid, pliable et étirable, ainsi que les Flex Slidable Solo et Flex Slidable Duet.

L’année dernière, au CES, Samsung faisait plier ses écrans dans presque tous les sens auxquels il est possible de penser. Mais cette année, le géant sud-coréen associe son art du pliage à une autre astuce : l’étirage, ou le déroulement, appelez cela comme vous voulez. L’écran OLED Flex Hybrid, dévoilé en grande pompe au CES 2023, peut, d’un côté, se plier, et de l’autre, se dérouler, pour changer de taille et de ratio.

Samsung dévoile son écran OLED Flex Hybrid, pliable et étirable

En partant d’un format relativement compact avec environ 4,2 pouces de diagonale, il peut se déplier et s’agrandir jusqu’à une diagonale de 10,5 pouces pour un ratio de 4:3, parfait pour la productivité. Vous pouvez alors l’étirer par le côté droit pour avoir entre les mains un écran de 12,4 pouces avec un ratio 16:10. Voilà qui devient intéressant pour le divertissement ou la création de contenu, quand on connaît la qualité d’image proposée par la technologie d’écran OLED.

Ces deux pouces de surface supplémentaires sont “rangées” sous le côté droit de l’appareil et deviennent accessibles quand on déroule l’écran, à en juger par l’épaisseur supplémentaire sur le côté. Ces technologies combinées offrent alors à l’utilisateur la possibilité d’avoir un écran de tablette OLED de 12,4 pouces 16:10 dans une simple poche de pantalon. Idéal pour se divertir ou travailler où que l’on soit.

ainsi que les Flex Slidable Solo et Flex Slidable Duet

Samsung dévoilera deux autres écrans au public durant le CES 2023. Le Flex Slidable Solo OLED peut s’étirer de son format initial de 14 pouces à un écran de 17,3 pouces. Le Flex Slidable Duet OLED, quant à lui, s’étire des deux côtés pour réaliser la même conversion. Ces deux dalles ont été mises en avant durant l’événement Intel’s Innovation 2022 en septembre, mais n’ont pas encore été dévoilées au grand public. Ce sera chose faite dans quelques jours.