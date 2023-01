Samsung dévoile ses nouveaux moniteurs gaming, dont un monstre ultra-wide 8K 57 pouces

Samsung dévoile pléthore de nouveaux moniteurs. Il y en a pour tous les besoins.

Samsung pousse encore plus loin dans le monde des moniteurs gigantesques avec le Odyssey Neo G9 de 57 pouces. Un peu plus acceptable, pour certains, que le Odyssey Ark de 55 pouces lancé l’année dernière, dans la mesure où il s’agit d’un écran ultra-wide avec un ratio 32:9 (contre 16:9 pour le Ark). Voilà qui devrait offrir davantage d’immersion et de confort. N’espérez simplement pas utiliser le Neo G9 à la verticale.

Samsung dévoile pléthore de nouveaux moniteurs

Le Neo G9, que le géant sud-coréen avait commencé à teaser en novembre, offre un écran 8K avec une définition de 7 860 x 2 160 pixels. Samsung affirme qu’il s’agit du premier moniteur double UHD mini-LED. Une dalle avec un ratio de contraste de 1 000 000:1 et compatible HDR 1000, le tout en mat pour absorber la lumière et réduire les reflets. Le Neo G9 pourrait être une option viable pour le gaming haute performance, avec son taux de rafraîchissement de 240 Hz et son temps de réponse de 1 ms. De plus, Samsung explique qu’il s’agit du premier moniteur gaming avec une connectivité DisplayPort 2.1. Plus de détails à venir, y compris le tarif.

Au CES 2023, Samsung a d’autres écrans à présenter, parmi lesquels ses premiers moniteurs gaming OLED incurvés. Le Odyssey G8 OLED avait été annoncé à l’IFA l’année dernière. Cet écran 34 pouces, 21:9, offre une définition de 3 440 x 1 440 pixels, le tout à 175 Hz. Samsung a déjà initié sa commercialisation dans certains pays.

Le géant sud-coréen a aussi dans sa manche un écran OLED incurvé de 49 pouces, avec la majorité des fonctionnalités du Odyssey G8. Temps de réponse de 1 ms, 3,6 mm d’épaisseur, rayon de courbure de 1800R, compatible adaptive sync et AMD FreeSync Premium. Tous deux ont un processeur Neo Quantum, pour “des blancs plus lumineux, des noirs plus profonds et un contraste couleur presque infini”, ainsi que la prise en charge du HDR True Black 400. Pour la connectivité, on retrouve le Mini-DisplayPort, HDMI, USB-C, ce dernier offrant une charge à 65 W. Tous deux incorporent aussi Samsung Gaming Hub avec accès aux services de cloud gaming comme Xbox Cloud Gaming et NVIDIA GeForce Now.

Il y en a pour tous les besoins

Le Samsung Odyssey G95SC, quant à lui, est le premier moniteur gaming OLED avec un ratio 32:9. On retrouve un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une dalle Dual Quad-HD avec une définition de 5 12° x 1 440 pixels.

En outre, il y a aussi une nouvelle version du Smart Monitor compatible avec le streaming de vidéo et les services de cloud gaming, ainsi que les apps Microsoft 365 et un hub SmartThings. Le Smart Monitor M80C est un écran 4K 32 pouces 16:9 avec une caméra SlimFit amovible.

Une nouveauté logicielle fait son apparition, de quoi personnaliser davantage ces écrans, il s’agit de My Contents. Celle-ci permet d’afficher la météo, des photos, l’agenda et bien plus sur l’écran. Le contenu personnalisé n’apparaît que lorsqu’un appareil connecté est à portée de Bluetooth.

Samsung a aussi annoncé son premier moniteur 5K, à destination des créatifs. Le ViewFinity S9 de 27 pouces offre une définition de 5 120 x 2 880 pixels, un gamut couleur de 99 % DCI-P3 et la compatibilité HDR 600. L’idée est d’offrir aux utilisateurs des images détaillées, claires et propres. De plus, c’est une dalle matte, avec une caméra 4K amovible et des ports HDMI, DisplayPort et USB-C. Le ViewFinity S9 peut aussi être calibré avec l’app SmartThings et la caméra d’un smartphone.