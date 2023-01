Samsung s’offre les services d’un ancien de Mercedes-Benz pour superviser le design mobile

Hubert H. Lee, ancien directeur du design chez Mercedes-Benz, rejoint Samsung. Il supervisera tout le design mobile chez le géant sud-coréen.

Mettre au point les designs de ses produits, quels qu’ils puissent être, n’est pas chose facile. Cela demande de travailler par itération, parfois de très nombreuses itérations, et tout ne fonctionne pas toujours. Proposer un design qui répond parfaitement à un besoin est une composante importante du succès commercial. Alors, il convient de faire les choses bien. En s’offrant une personnalité reconnue du domaine, par exemple. Ce que vient de faire Samsung.

La division mobile de Samsung a un nouveau chef du design. Ce week-end, l’entreprise a annoncé la nomination à ce poste de Hubert H. Lee pour superviser sa Mobile eXperience (MX) Design Team, l’unité responsable du design de certains des produits les plus populaires du géant sud-coréen, y compris les smartphones Galaxy S. Hubert H. Lee rejoint le géant de l’électronique après un passage en tant que designer en chef chez Mercedes-Benz Chine, une position qui lui permettait de diriger les équipes design en Chine et aux États-Unis. “Son point de vue unique et visionnaire aidera à façonner la gamme Galaxy, toujours en partant de la philosophie de design si particulière que les clients connaissent et aiment”, déclarait Samsung.

Il faudra probablement attendre au moins un an avant de voir l’influence de Hubert H. Lee sur les produits de Samsung. Les fuites récentes concernant la prochaine génération de smartphones Galaxy S laissent entendre qu’ils ressembleront beaucoup à leurs prédécesseur, les Galaxy S22. De plus, avec la manière dont fonctionne le développement d’un smartphone aujourd’hui, Samsung a très certainement déjà arrêté son design pour son flagship 2024. Mais ne vous attendez pas non plus à des modifications profondes ; d’un point de vue purement design, les fabricants de smartphones ont préféré joué la sécurité depuis plus d’une décennie. Toujours est-il que Hubert H. Lee pourrait pousser à intégrer certains changements mineurs, mais significatifs dans la recette de design de Samsung – un peu comme Evans Hankey l’a fait chez Apple après le départ de Jony Ive.