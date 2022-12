Le réfrigérateur intelligent Samsung Family Hub Plus intègre un écran de 32 pouces

Samsung dévoile son réfrigérateur intelligent Family Hub Plus avec un impressionnant écran tactile de 32 pouces.

Le CES 2023 ouvrira ses portes dans quelques jours, ce qui signifie que nous allons bientôt de nouveau parler des réfrigérateurs intelligents de Samsung. Avec le Family Hub Plus, le géant sud-coréen remplace l’écran 21 pouces des modèles précédents par une dalle de 32 pouces, vous donnant encore davantage de surface pour afficher des photos, des listes de courses et autres vidéos ou pour contrôler vos appareils SmartThings.

Samsung dévoile son réfrigérateur intelligent Family Hub Plus

Outre ce plus grand écran, Samsung a ajouté la prise en charge de Google Photos aux côtés de celle de OneDrive déjà opérationnelle sur les anciens modèles. Cela permet d’afficher des photos sur le réfrigérateur ou d’envoyer des photos depuis un appareil mobile sur le Family Hub Plus. Et comme avant, vous pouvez aussi afficher des œuvres artistiques depuis l’app Samsung Bespoke Atelier.

avec un impressionnant écran tactile de 32 pouces

Le hub intégré permet de contrôler plusieurs appareils SmartThings, vous offrant ainsi un centre de contrôle pour votre maison connectée sur un grand écran tactile. Le hub est aussi compatible avec six services SmartThings Home Life : pour la qualité de l’air, la protection de la maison, le suivi des animaux, la gestion des vêtements, de l’énergie et de la cuisine. Samsung a aussi inclus Samsung TV Plus, offrant aux utilisateurs américains 190 chaînes TV gratuites. Vous pouvez aussi l’utiliser dans l’orientation verticale de TikTok, les Facebook Shorts et autres contenus du même genre, ou profiter du mode picture-in-picture pour regarder des vidéos et faire autre chose en même temps.

Enfin, le Family Hub Plus est compatible avec le service Your Essentials, permettant de commander vos courses et autres produits directement depuis l’écran tactile. Samsung n’a pas précisé les spécifications de ce réfrigérateur ni son tarif, que l’on imagine très, très élevé, mais il sera présenté au CES 2023 dans quelques jours.