Mercedes-Benz est le premier constructeur auto à intégrer l’Audio Spatial d’Apple dans ses voitures

Mercedes-Benz intègre l'Audio Spatial d'Apple dans certaines de ses voitures. Une immersion unique dans les véhicules compatibles.

Après l’avoir annoncé il y a presque un an, Mercedes-Benz est enfin prêt à déployer l’Audio Spatial d’Apple Music dans certains de ses véhicules électriques haut de gamme. L’audio surround propulsé par le Dolby Atmos est déjà compatible avec plusieurs appareils Apple, dont l’enceinte connectée HomePod, l’Apple TV et les écouteurs AirPods, mais il s’agit là de la première implémentation dans des véhicules.

“Les conducteurs de Mercedes-Benz qui sont déjà abonnés à Apple Music ont un accès immédiat à une sélection de chansons et d’albums disponibles en Audio Spatial, sélection qui s’agrandit constamment”, expliquaient les deux entreprises dans un communiqué de presse. Et si vous n’êtes pas abonné(e) à Apple Music, certains contenus Dolby Atmos seront aussi disponibles depuis Universal Music.

Une immersion unique dans les véhicules compatibles

La fonctionnalité sera disponible dans certaines berlines et SUV EQS et EQE (y compris le nouveau SUV EQE), ainsi que les Mayback et Class S. Pour l’utiliser, il faut avoir un véhicule avec l’interface MBUX et les systèmes son Burmester 3D ou 4D à 31 haut-parleurs, une option qui n’est pas donnée. La technologie arrivera sur d’autres modèles “bientôt”, selon Mercedes.

L’implémentation du Dolby Atmos par Apple Music crée une enveloppe sonore 3D en diffusant les sons sur différents canaux, mais l’effet ressenti global dépend du mixage de la chanson. Dans l’implémentation de Mercedes, l’effet audio spatial proviendra de six des 31 haut-parleurs situés au-dessus du conducteur. Les autres haut-parleurs : quatre proches des oreilles dans les sièges avant, huit transducteurs (deux par siège) et deux amplificateurs qui délivrent 1 750 W de puissance.