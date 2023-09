La toute nouvelle application Fitbit est enfin prête pour le grand public. Une version qui devrait plaire aux utilisateurs, notamment à ceux frustrés des fonctionnalités disparues récemment.

Le nouveau design de Fitbit est enfin là. Google vient d’annoncer que le déploiement de la fameuse mise à jour tant attendue a commencé aujourd’hui, après une bêta lancée en août. Cette mise à jour vient simplifier l’expérience en divisant le tout en trois onglets. Il y a l’onglet Aujourd’hui, l’onglet Coach et l’onglet Vous, chacun offrant des informations uniques et des accès à des activités particulières.

La toute nouvelle application Fitbit est enfin prête pour le grand public

L’onglet Aujourd’hui propose un ensemble de tâches quotidiennes et de données totalement personnalisables, pour une utilisation et facile. Bien que baptisé “Aujourd’hui”, vous trouverez aussi dans cet onglet les tendances santé sur le mois ou l’année écoulée. L’onglet Coach regroupe tout ce qui concerne la motivation, avec des listes sélectionnées pour vous de sessions de pleine conscience, d’exercice physique et bien davantage. Enfin, dans l’onglet Vous, vous retrouverez vos badges de succès et toutes les indications relatives à votre progression. La firme de Mountain View indique que toutes ces informations sont privées et ne serviront pas à de quelconques publicités.

Ce nouveau design ne change pas ce qui est gratuit et ce qui est réservé aux abonnés payants. Autrement dit, votre expérience restera identique sur ce point, mais le langage visuel de l’app est radicalement différent, et il y a quelques nouvelles fonctionnalités. Google encourage les utilisateurs Fitbit à utiliser la nouvelle app pour suivre leur activité physique avec ou sans service dédié, dans la mesure où la mise à jour vient aussi améliorer l’intégration avec les capteurs du smartphone pour un comptage de pas plus précis. Le géant américain vante aussi de nouveaux contrôles relatifs à la vie privée et des options de personnalisation encore améliorés dans l’onglet Aujourd’hui.

Une version qui devrait plaire aux utilisateurs

Le déploiement mondial de cette nouvelle version a commencé pour iOS et Android. Comme à l’accoutumée, l’opération peut prendre plusieurs jours avant de voir la mise à jour sur votre appareil. Mais ce nouveau design ne pouvait arriver à un meilleur moment, alors que Fitbit a fait disparaître un certain nombre de fonctionnalités il y a quelques mois, dont les groupes ouverts, aventures et défis. Si ces fonctions ne sont pas exactement de retour avec cette nouvelle version, l’onglet Coach propose des défis et scenarios quotidiens similaires à ce qui existait avant et l’onglet Vous permet d’accéder à ses succès.