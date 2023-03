Les groupes ouverts, aventures et défis Fitbit rejoignent le cimetière Google aujourd’hui

Les groupes ouverts, aventures et défis Fitbit sont aujourd'hui de l'histoire ancienne. C'est tout un pan de l'aspect social de Fitbit qui disparaît.

Le monde de la tech est un marché assez impitoyable. Quand un produit ou service ne marche pas, quand il ne rencontre pas le succès escompté, il est souvent sacrifié, abandonné lâchement. Parfois, ses utilisateurs ont la chance d’avoir un remplaçant, plus ou moins naturel, parfois, malheureusement, ce n’est pas le cas. Google est un géant de la tech réputé pour lancer quantité de produits et services, et pour tuer sans remord ceux qui ne fonctionnent pas. C’est vrai pour ses produits conçus en interne, comme ceux qui ont été rachetés. Et aujourd’hui, c’est Fitbit qui en fait les frais.

En février dernier, Fitbit avait annoncé la fin programmée des groupes ouverts, aventures et défis. La date était fixée au 27 mars 2023. Ce jour est arrivé, est passé, et si vous n’avez pas téléchargé vos trophées avant aujourd’hui, je suis désolé de vous annoncer que vous avez manqué votre chance. L’opération n’est plus possible. Le mois dernier, Fitbit déclarait qu’elle se préparait à supprimer ces fonctionnalités à cause de leur “utilisation limitée”.

C’est tout un pan de l’aspect social de Fitbit qui disparaît

Si vous êtes un utilisateur de Fitbit de longue date, la disparition des groupes ouverts, aventures et défis devrait vous chagriner quelque peu, surtout quand on sait que deux d’entre elles ont largement participé à rendre la plateforme plus sociale et qu’elles ont été allègrement copiées par les entreprises concurrentes. Les défis, par exemple, permettaient de motiver vos proches à atteindre leur objectif de pas quotidiens. De leur côté, les groupes ouverts étaient un bon moyen de rencontrer des gens ayant la même approche du sport et/ou de la santé que vous, et il y avait des groupes comptant plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs actifs. Malheureusement, aujourd’hui, tout ceci a disparu.