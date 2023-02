Les groupes ouverts, aventures et défis vont disparaître de l’app Fitbit

Fitbit fait du ménage dans son application. Les groupes ouverts, défis et aventures vont bientôt disparaître.

Fitbit explique travailler à l’amélioration de l’expérience proposée par son app pour offrir à ses utilisateurs les meilleurs outils fitness et ceci passe, semble-t-il, par faire disparaître un certain nombre de fonctionnalités pourtant très pratiques. À partir du 27 mars prochain, les groupes ouverts, ainsi que les défis et aventures Fitbit, ne seront pas accessibles sur l’application de l’entreprise qui appartient au géant Google. La société explique que ces fonctionnalités “ont une utilisation limitée”, ce qui signifie que les utilisateurs ne s’en servent pas suffisamment pour justifier de poursuivre leur développement et leur maintenance.

Fitbit fait du ménage dans son application

Contrairement aux groupes fermés qui fonctionnent sur invitation uniquement, les groupes ouverts permettent à n’importe qui de la communauté de rejoindre en envoyant une demande. Les utilisateurs peuvent voir la liste en allant dans Groupes dans l’onglet Communauté de l’application et en trouvant ceux qui, selon eux, peuvent leur correspondre. Les utilisateurs demandaient que les groupes ouverts soient plus simples à créer depuis les premiers confinements à cause de la pandémie – apparemment, les groupes créés via l’app sont automatiquement privés – et l’équipe Fitbit avait déclaré envisager d’ajouter cette possibilité. Mais il semblerait désormais qu’elle ait plutôt opté pour faire disparaître les groupes ouverts purement et simplement.

Les groupes ouverts, défis et aventures vont bientôt disparaître

Les défis Fitbit, quant à eux, sont des événements auxquels les utilisateurs peuvent participer, comme un concours pour déterminer qui peut faire le plus grand nombre de pas dans une journée. Les aventures récompensent les gens à marcher pour débloquer des trails virtuels comme Valley Loop dans le Parc Yosemite et les vues à 180° des paysages qui vont avec selon leur nombre de pas. Les utilisateurs perdront leurs trophées ou récompenses gagnés avec ces défis lorsque ceux-ci quitteront l’app, mais il est possible de télécharger les données avant le 27 mars. Enfin, l’entreprise met aussi un terme à Fitbit Studio, son outil pour créer des apps et des cadrans. Seuls les outils en ligne de commande pour la création d’app vont être conservés, pour le moment.