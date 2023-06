Les utilisateurs Fitbit pourront se connecter avec leur compte Google à partir du 6 juin, une transition annoncée depuis longtemps déjà.

Nous savions depuis quelque temps que la chose allait arriver. Aujourd’hui, Google annonce enfin une date précise quant à la transition des utilisateurs Fitbit vers le système d’authentification de Google. À partir du 6 juin, mardi donc, le géant de la tech introduira l’option permettant de se connecter à leur compte via leurs identifiants Google.

Lorsque la firme de Mountain View avait annoncé ce changement à venir suite à l’acquisition pour 2,1 milliards de dollars du spécialiste du wearable, elle déclarait qu’elle activerait l’option aux utilisateurs de faire passer leur appareil Fitbit sur leur compte Google lorsque la fonction de connexion arrivera. Les utilisateurs auront l’opportunité d’ajuster leurs données lorsqu’ils effectueront cette transition et auront la possibilité de gérer leurs informations soit depuis l’app Fitbit, soit depuis la page de paramètres Google.

Si se connecter sur Fitbit avec Google est actuellement optionnel, bientôt, les utilisateurs n’auront pas d’autre choix. L’entreprise prévoit en effet de rendre obligatoire la connexion via Google pour créer un nouveau compte Fitbit et pour activer de nouveaux appareils pour le sport ou smartwatches dans les mois à venir. Et d’ici à 2025, le géant américain mettra fin définitivement à la prise en charge des comptes Fitbit. Celles et ceux qui avaient prévu de conserver leur compte Fitbit et la marque en elle-même devront faire sans et lier leurs produits sur le compte Google.

Une transition annoncée depuis longtemps déjà

La firme de Mountain View présente cette intégration comme un moyen simple et rapide pour les utilisateurs de “gérer toutes leurs apps connectées et appareils appairés”. Mais reconnaissant aussi, logiquement, que certains peuvent s’inquiéter quant à la confidentialité de leurs données, elle avait déclaré précédemment qu’elle n’utiliserait pas les données de santé et de bien-être des utilisateurs Fitbit pour Google Ads.