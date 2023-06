Google Wallet permettra bientôt d'ajouter des cartes en prenant une photo. Voilà qui devrait faciliter le quotidien.

Ne vous inquiétez pas si votre magasin préféré n’a pas de carte de fidélité numérique. Bientôt, vous pourrez en créer une vous-même. En effet, Google Wallet offrira bientôt à ses utilisateurs la possibilité d’enregistrer ces cartes dans l’app en prenant simplement une photo de cette carte. Du moment qu’il y a un code barre ou un QR Code sur la carte en question, vous pourrez la répliquer sur votre smartphone Android pour l’utiliser en version numérique et avoir une copie de sauvegarde. Pratique.

Google comble ainsi son retard sur Apple en ce qui concerne la prise en charge des titres numériques. À l’heure d’aujourd’hui, les résidents du Maryland, aux États-Unis, peuvent ajouter leur permis de conduire et leur carte d’identité dans Wallet sur n’importe quel appareil fonctionnant sous Android 8 ou plus récent. Les résidents d’Arizona, Colorado et Géorgie pourront le faire dans les prochains mois. Vous pouvez déjà utiliser les cartes d’identité du Maryland pour les contrôles dans certains aéroports, mais une mise à jour ultérieure permettra d’utiliser ces cartes d’identité numériques pour s’authentifier en ligne ou réserver des voitures via Turo.

Les cartes d’assurance santé arrivent aussi dans Wallet grâce à Humana aux États-Unis et à l’app HMRC du gouvernement britannique. Dans la mesure où ces cartes incluent des informations très sensibles, vous devrez passer par une vérification supplémentaire sur le téléphone (comme un scanner d’empreinte digitale) chaque fois que vous voulez les utiliser. Dans quelques mois, il sera aussi possible d’ajouter les badges professionnels dans Wallet.

Vous aurez aussi la possibilité d’ajouter vos abonnements de transport ou vos billets via Google Messages lorsque RCS est activé. Vous pouvez réaliser le check in via un chatbot et obtenir un billet Wallet sans quitter l’app. Cette fonctionnalité sera d’abord disponible aux voyages via l’opérateur ferroviaire espagnol Renfe, ainsi que la compagnie aérienne Vietnam Airlines, tandis que les gourmands pourront réserver une table au restaurant via des plateformes comme TagMe.