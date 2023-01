AFEELA, la future alternative et rivale de la Tesla

Sony Honda Mobility expérimente une nouvelle relation entre les individus et la mobilité avec la voiture électrique AFEELA.

Le modèle de production de l’AFEELA est basé sur un prototype équipé d’un total de 45 caméras et capteurs à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule pour détecter la position du conducteur et de la voiture afin d’aider à éviter les accidents, ainsi que de 800 TOPS de puissance de calcul maximale pour l’unité de contrôle électronique. L’extérieur d’AFEELA est doté d’une Media Bar qui permet à la mobilité intelligente de s’exprimer auprès des passants en utilisant un système de lumière, permettant une communication interactive entre la mobilité et les personnes. L’intérieur est basé sur un ton doux et arrondi, enveloppant les passagers dans un doux cocon. Non seulement l’atmosphère est confortable, mais elle a été conçue pour être aussi simple que possible, en réduisant au minimum les ornements et les couleurs gênantes.

This is the official account for AFEELA, #SonyHondaMobility ’s new brand. We’ll be posting the latest news here. #AFEELA will be creating a new relationship between people and mobility, along with your diverse inspirations. Stay tuned for more.​https://t.co/TkkSxlLWeO pic.twitter.com/o4V4OYrLya — AFEELA (@shmAFEELA) January 5, 2023

Yasuhide Mizuno, responsable, président et directeur général de Sony Honda Mobility, a déclaré :

AFEELA exprime une relation interactive dans laquelle les personnes “ressentent” la mobilité en tant qu’entité intelligente, et la mobilité “ressent” les personnes et la société en utilisant des technologies informatiques de détection et de réseau. Les visiteurs du CES 2023 de Las Vegas ont été impressionnés par le design du prototype, mais ce qui a surtout retenu l’attention, c’est la Media Bar, qui permet une communication interactive entre la mobilité et les personnes. Cette interface d’un genre nouveau permet à la mobilité intelligente de s’exprimer auprès des personnes qui l’entourent, créant ainsi une relation interactive avant même de monter à bord.

Des technologies Qualcomm et Epic Games dans l’AFEELA

Pour faire progresser l’intelligence de la mobilité, les SoC de Qualcomm avec le Snapdragon Digital Chassis seront exploités dans des fonctionnalités clés, notamment AD/ADAS (Automated Drive/Advanced Driving Assistant System), HMI/IVI (Human-Machine Interface/In-Vehicle Infotainment) et la télématique, pour l’AFEELA. Sony Honda Mobility a ainsi établit un partenariat technologique stratégique avec Qualcomm afin de mettre en place une expérience de mobilité de nouvelle génération.

La voiture devient de plus en plus connectée et intelligente, et la façon dont nous vivons nos véhicules change. Notre Snapdragon Digital Chassis sert de base aux véhicules de nouvelle génération définis par logiciel, permettant de nouvelles expériences de mobilité et de nouveaux services. Nous sommes ravis de collaborer avec Sony Honda Mobility pour concrétiser notre vision commune de la voiture du futur – Cristiano Amon, Président et PDG de Qualcomm

Sony Honda Mobility va également pouvoir compter sur l’aide d’Epic Games pour créer une nouvelle valeur dans les services de mobilité et le divertissement avec AFEELA.

Nous sommes passionnés par les voitures et l’industrie automobile, et nous ne pouvions pas être plus heureux de voir Sony entrer dans le monde innovant de la mobilité et de la technologie automobile. Avec eux, nous sommes impatients de vous apporter des mises à jour passionnantes dans cet espace révolutionnaire – Kim Libreri, directeur technique d’Epic Games

AFEELA de Sony Honda Mobility réunit mobilité, divertissement et émotion

En accord avec l’objectif de l’entreprise, à savoir “faire bouger les gens, par la poursuite de l’innovation avec des inspirations diverses”, Sony Honda Mobility vise à créer un nouveau style de vie en matière de mobilité en amenant le cœur et l’esprit des gens à vivre une expérience ouverte, agréable et passionnante. Pour y parvenir, Sony Honda Mobility vise à révolutionner l’espace de la mobilité en tant qu’entreprise de technologie de la mobilité, aux côtés de personnes partageant les mêmes idées et qui sont les pionniers d’un nouvel avenir grâce à leur créativité, à une technologie de pointe et à leur passion.

Si Sony Honda Mobility a pour objectif de démarrer les précommandes de la voiture électrique AFEELA au cours du premier semestre 2025, les ventes de la AFEELA sont d’ores et déjà planifiées pour fin 2025, tandis que les livraisons auront lieu à partir du printemps 2026 en Amérique du Nord.