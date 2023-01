Sony Projet Leonardo, une manette PS5 pour les personnes souffrant de handicap

Bientôt une vraie manette Sony PS5 pour les personnes souffrant de handicap. Le Projet Leonardo est très prometteur.

Sony travaille sur une meilleure manette pour sa PlayStation 5 avec le Projet Leonardo, un kit qui promet de faciliter l’accès aux jeux pour les personnes souffrant de contrôle moteur limité. Dans les premières images, le Projet Leonardo est un ensemble de composants très circulaires, arrondis, avec les boutons et autres inputs, le tout personnalisable. Sony explique que son système fonctionnera nativement avec la PS5, permettant aux joueurs d’agencer leur manette idéale en associant les actions aux boutons, plaçant tel composant à côté de tel autre et créant des profils différents.

Bientôt une vraie manette Sony PS5 pour les personnes souffrant de handicap

Le Projet Leonardo peut être utilisé seul ou avec des manettes DualSense. Jusqu’à deux Leonardo et une DualSense peuvent être “vus” comme une seule manette par la PS5. Cela offre une grande flexibilité et permet aussi à d’autres personnes d’aider à contrôler les jeux.

Au niveau matériel, on trouve quatre ports AUX 3,5 mm pour prendre en charge une grande variété d’accessoires d’accessibilité existants. La manette en elle-même se pose sur une surface plane ou peut être montée sur un trépied ; elle n’a pas besoin d’être tenue. Sony a travaillé avec diverses organisations spécialiées, dont AbleGamers, SpecialEffect et Stack Up, pour concevoir son Projet Leonardo.

Le Projet Leonardo est très prometteur

Sony suit ainsi clairement les pas de Microsoft, l’un des leaders en termes d’accessibilité dans la tech et plus particulièrement dans le jeu vidéo. Microsoft avait commercialisé sa manette Xbox Adaptive Controller en 2018, très similaire à ce que propose Sony aujourd’hui. La firme de Redmond a aussi un tout nouveau laboratoire centré sur le hardware inclusif et un plan sur cinq ans pour améliorer le paysage technologique complet pour les personnes souffrant de handicap.

Nul ne sait combien coûtera cette manette Leonardo de Sony ni quand elle sera effectivement disponible. À suivre !