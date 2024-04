Les utilisateurs payants de ChatGPT peuvent désormais profiter de GPT-4 Turbo

Le modèle d'apprentissage volumineux est une version améliorée de GPT-4.

Tl;dr OpenAI a mis le nouveau GPT-4 Turbo à la disposition des utilisateurs payants de ChatGPT.

Le modèle linguistique amélioré offre de meilleures compétences en mathématiques, raisonnement logique, codage et écriture.

Microsoft a intégré GPT-4 Turbo avec son chatbot AI CoPilot en décembre.

GPT-4 Turbo a progressé depuis son annonce initiale, offrant maintenant des données à jour jusqu’en décembre 2023.

Développements récents chez OpenAI

OpenAI a récemment rendu accessible son nouveau modèle, le GPT-4 Turbo, aux utilisateurs payants de ChatGPT. C’est par le biais de X (anciennement Twitter) que la firme a annoncé la nouvelle, partageant l’amélioration notable apportée par son grand modèle linguistique.

Les améliorations apportées par GPT-4 Turbo

Les avancées notables concernent des compétences telles que les mathématiques, le raisonnement logique, le codage, et surtout l’écriture. Par rapport à ce dernier point, une réaction à l’annonce initiale a mis en exergue que, désormais, “lors de l’écriture avec ChatGPT, les réponses seront plus directes, moins verbeuses et utiliseront un langage plus conversationnel”. Il est à noter que Microsoft a déjà adopté GPT-4 Turbo en décembre, en l’intégrant à son chatbot AI CoPilot et son générateur d’images DALL-E 3.

La montée en puissance de GPT-4 Turbo

Lors de l’annonce de GPT-4 Turbo en novembre, OpenAI a présenté de grandes améliorations de la capacité du système alimentant ChatGPT. GPT-4 Turbo est capable de traiter six fois plus de pages de texte – 300 par rapport aux 50 antérieures. C’est une expansion qui pourrait signifier des demandes et des réponses plus complexes, étant donné l’étendue des informations fournies.

En outre, ce grand modèle linguistique peut également créer des légendes ou des descriptions pour les images et gérer les demandes de texte à la parole.

La progression continue de GPT-4 Turbo

GPT-4 Turbo a même évolué davantage depuis son annonce initiale. À l’origine, OpenAI avait augmenté sa connaissance du monde jusqu’en avril 2023, une bonne progression par rapport à la date de clôture de GPT-4 en septembre 2021. À présent, GPT-4 Turbo dispose d’informations mises à jour jusqu’en décembre 2023, démontrant son constante évolution.