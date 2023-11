OpenAI présente GPT-4 Turbo, son modèle linguistique le plus puissant à ce jour

OpenAI a lancé son tout dernier modèle, capable de traiter des requêtes bien plus longues, en plus d'être plus économique pour les développeurs. Quels avantages cet outil pourra-t-il donc offrir à sa communauté d'utilisateurs ?

Tl;dr OpenAI présente son modèle de langage GPT-4 Turbo.

GPT-4 Turbo peut traiter des entrées plus longues et contient des données plus récentes.

Le nouveau modèle peut accepter des images et effectuer du texte à la parole.

OpenAI réduit le coût pour les développeurs d’utilisation de sa technologie.

OpenAI présente GPT-4 Turbo : Promesses d’une intelligence artificielle améliorée

En amont de sa première conférence dédiée aux développeurs, OpenAI a introduit son tout nouveau langage modèle, GPT-4 Turbo. Très attendu, ce modèle révolutionnaire sert de base à son produit phare, ChatGPT.

Une capacité d’ingestion accrue et des données plus récentes

Dans ce qui constitue une avancée significative vis-à-vis de ses prédécesseurs, GPT-4 Turbo est capable de prendre en compte des entrées beaucoup plus longues – jusqu’à 300 pages comparées à la limite précédente de 50 pages. De quoi rendre possibles des prompts plus longs et complexes, et par conséquent, des réponses plus significatives. De plus, “l’ensemble de données sur lequel est formé GPT-4 Turbo a été actualisé”, a déclaré OpenAI. Les connaissances du modèle sont à jour jusqu’à avril 2023.

Acceptation des images et réduction des coûts pour les développeurs

L’acceptation des images directement dans la boîte de discussion est une autre fonctionnalité de ce nouveau modèle. Il peut ainsi générer des légendes ou décrire ce que l’image représente. GPT-4 Turbo peut également traiter des requêtes de texte à la parole et les utilisateurs peuvent charger directement des documents pour une analyse. Dans la même ligne d’améliorations, OpenAI a annoncé qu’utiliser le modèle GPT-4 Turbo reviendra trois fois moins cher aux développeurs.

Un écosystème en expansion rapide

OpenAI a également révélé que ChatGPT compte désormais plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par semaine dans le monde. Plus impressionnant encore, le produit est utilisé par plus de 92 % des sociétés du Fortune 500. À cette explosion d’utilisation correspond une offre qui se diversifie avec l’apparition de “mini-ChatGPTs” dédiés à une tâche unique.