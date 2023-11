ChatGPT sait désormais analyser les PDF que vous lui envoyez. Voilà qui devrait rendre l'outil plus utile que jamais.

L’IA générative ChatGPT d’OpenAI s’offre aujourd’hui une mise à jour importante qui permet aux utilisateurs d’envoyer des documents et de faire analyser ceux-ci par l’intelligence artificielle. Cette nouvelle version, actuellement disponible en bêta et en cours de déploiement auprès de certains abonnés ChatGPT Plus, donne aux utilisateurs la possibilité d’envoyer divers types de documents, dont les PDF ou les fichiers de données brutes.

Stan Schroeder, de Mashable, a pu tester cette nouvelle fonctionnalité, en activant les fonctionnalités bêta dans les paramètres, puis en choisissant “Analyse de données avancée”, qui permet l’envoi de fichiers et confère à ChatGPT la possibilité d’écrire et d’exécuter du code Python. Le journaliste américain a d’abord testé avec Macbeth de Shakespeare au format PDF, mais ChatGPT n’est pas parvenu à l’analyser à cause de son formatage – le système a cependant reconnu la pièce et proposé, tout de même, un résumé -. Notre confrère a aussi essayé avec un article savant sur l’impact économique de la fonte des calottes polaires ; ChatGPT a analysé le fichier et extrait les points importants ainsi qu’un certain nombre d’idées complémentaires, assemblant le tout dans un résumé très complet du document.

Cette fonctionnalité peut être extrêmement puissante dans certaines situations, dans la mesure où vous pouvez désormais donner à ChatGPT des documents très précis et lui faire extraire des résumés, certaines données ou même générer des graphiques avec ces données.

À noter, le créateur de ChatGPT, OpenAI, a déjà suscité une vive controverse en entraînant ses modèles sur du contenu sous droit d’auteur. Quiconque utilise ChatGPT pour analyser des documents devrait faire attention aux documents en question, et de fait, à la manière dont ils utilisent les résultats proposés.

Cette nouvelle version bêta de ChatGPT propose aussi une fonctionnalité rendant l’outil plus facile encore à utiliser. Cette fonction vient basculer automatiquement entre les différents modes d’analyse – Navigation, DALL-E, Analyse avancée de données -. Cette dernière n’était pas activée sur mon compte, mais cela devrait être appréciable, il n’y aura plus besoin de choisir l’outil spécifique chaque fois que vous souhaitez utiliser ChatGPT.

Bien que certains abonnés ChatGPT Plus puissent utiliser ces fonctionnalités dès à présent, nul ne sait quand celles-ci seront disponibles à tout un chacun. À suivre !