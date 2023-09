ChatGPT a de nouveau le droit d'aller fouiller sur Internet. À quoi faut-il s'attendre ?

Les intelligences artificielles, quelles qu’elles soient, sont déjà des créations tout à fait remarquables. Fortes de leur entraînement sur d’énormes bases de données, elles peuvent aider l’Homme comme jamais cela n’avait été possible pour des systèmes informatisés. Et si on leur donne en sus un accès à tout internet, alors les possibilités sont plus grandes encore. Et aujourd’hui, ces portes s’ouvrent à nouveau pour le plus populaire des chatbots IA du moment, ChatGPT.

Lorsque ChatGPT fut lancé en novembre dernier, entrainant avec lui l’énorme hype qu’on lui connaît, mettant à mal tout l’internet pendant quelques jours, l’IA en elle-même n’était pas au courant de l’actualité. Dans les faits, ses connaissances avaient été arrêtées à septembre 2021, date des données les plus récentes avec lesquelles le système avait pu s’entraîner. Il y a quelques heures, OpenAI a annoncé que ChatGPT peut désormais répondre à des questions sur des faits plus récents, dans la mesure où l’IA générative a de nouveau la possibilité d’aller chercher ces informations sur le web, en temps réel.

Cette nouvelle fonctionnalité est baptisée Browse with Bing et semble fonctionner directement dans la fenêtre normale Bing Chat, informant l’utilisateur lorsqu’elle va puiser l’information sur le web et fournissant les liens des citations dans ses réponses. “La navigation est particulièrement utile pour les tâches qui nécessitent des informations à jour, comme vous aider dans une recherche technique, essayer de choisir un vélo ou planifier des vacances”, écrit l’équipe d’OpenAI dans un tweet. “La navigation est disponible aux utilisateurs Plus et Enterprise aujourd’hui, et nous l’étendrons bientôt à tous les utilisateurs. Pour l’activer, choisissez Browse with Bing dans le sélecteur sous GPT-4.”

À quoi faut-il s’attendre ?

Ce n’est pas la première fois que ChatGPT est sur internet. Cette capacité de navigation web était disponible aux abonnés Plus depuis le mois de juillet, mais la fonction avait été stoppée après que des utilisateurs étaient parvenus à l’utiliser pour contourner des paywalls. Cette annonce fait suite à une autre mise à jour majeure remontant à quelques jours, révélant les nouvelles fonctionnalités multimodales du chatbot.