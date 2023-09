La prochaine version de DALL-E pourra générer des résultats dans ChatGPT. La sécurité sera aussi renforcée dans cette version.

OpenAI se prépare à déployer la troisième version de DALL-E, son système IA texte-vers-image, qui vient logiquement améliorer les capacités de son prédécesseur et peut même générer des résultats dans l’app ChatGPT. L’entreprise a montré comment cette nouvelle version s’intègre avec ChatGPT à TheVerge et comment les utilisateurs peuvent demander au chatbot d’écrire un long et détaillé prompt que l’IA peut utiliser.

OpenAI a déclaré à Axios que DALL-E 3 est “bien meilleur” pour capter l’intention de l’utilisateur, et notamment si le prompt est long et détaillé. Si un utilisateur ne peut définir ce qu’il veut pour pouvoir maximiser les capacités du générateur d’image, alors ChatGPT peut aider à écrire un prompt plus complet. Dans la démonstration faite à The Verge, DALL-E a produit quatre résultats pour un prompt demandant un logo pour un restaurant de ramen dans les montagnes à l’intérieur de ChatGPT.

DALL-E 3 a aussi été pensé et conçu pour être meilleur dans la création d’éléments qui causent des difficultés à ses prédécesseurs et aux autres générateurs IA, comme la représentation des mains et des textes dans les images. Et la sécurité devrait aussi être renforcée – l’entreprise indique avoir entraîné son nouveau DALL-E à ignorer certains mots dans les prompts qui pourraient conduire à des images explicites ou haineuses -.

Par ailleurs, OpenAI a implémenté des mesures visant à prévenir d’éventuelles actions en justice. La version actuelle de DALL-E peut générer des images dans le style d’artistes vivants, mais la prochaine version devrait refuser ces demandes visant à copier leur travail. Les artistes pourront aussi soumettre le contenu qui est le leur via un formulaire sur le site et demander leur suppression.

OpenAI prévoit de lancer DALL-E le mois prochain aux clients ChatGPT Plus et professionnels. Le nouveau générateur d’image arrivera ensuite chez les clients research labs et API d’OpenAI dans le courant de l’automne, mais la société n’a pas encore donné de date de disponibilité pour le grand public.