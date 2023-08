Le service ChatGPT Enterprise d'OpenAI chiffre les conversations professionnelles. Une nouvelle offre taillée pour les grandes sociétés, et bientôt pour les plus petites.

OpenAI lance ChatGPT Enterprise, l’abonnement pour les sociétés qui avait été annoncé en avril. L’entreprise explique qu’elle n’entraînera pas ses modèles IA sur la moindre donnée ou conversation professionnelle utilisée dans le cadre de cette offre. “Nos modèles n’apprennent pas de votre utilisation”, peut-on lire dans l’annonce officielle sur un post de blog concernant la fonctionnalité en question. Par ailleurs, cette nouvelle offre vient chiffrer toutes les conversations professionnelles et est conforme SOC 2. OpenAI explique que des sociétés comme Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder Companies, PwC et Zapier ont déjà testé ChatGPT Enterprise.

Le service ChatGPT Enterprise d’OpenAI chiffre les conversations professionnelles

ChatGPT Enterprise offre des temps d’accès deux fois plus rapides à GPT-4 (le même modèle que ChatGPT Pro) mais sans les limitations d’usages, et avec un contexte boosté à 32 000 tokens, permettant au modèle IA de traiter jusqu’à quatre fois plus d’entrées / sorties texte que l’offre Pro à 20 $ par mois. Cette offre ciblant les entreprises inclut aussi un accès illimité à l’analyse avancée des données (baptisée jusqu’à présent Code Interpreter), permettant aux équipes d’analyser rapidement d’énormes quantités de données.

Cet abonnement entreprise donne aux sociétés une console d’administration, pour une gestion par lot de l’utilisation par leurs employés. Cela permet notamment de créer des templates de conversation partagés pour les équipes qui partagent des processus. Il y a aussi des crédits gratuits pour l’API d’OpenAI, lesquels peuvent être utilisés pour des chatbots personnalisés ou d’autres outils de génération de texte sur mesure. Les clients auront aussi un tableau de bord d’analytics pour des “infos d’usage” au sein de leur organisation.

Une nouvelle offre taillée pour les grandes sociétés, et bientôt pour les plus petites

Outre ce lancement d’aujourd’hui ciblant les grandes sociétés, OpenAI précise qu’une version pour les plus petites entreprises arriveront dans le futur. Le responsable produit, Brian Lightcap, déclarait à CNBC que commencer par les plus grands clients professionnels “nous donne un peu plus de matière pour gérer l’engagement avec les équipes et comprendre à quoi ressemble le déploiement avant d’ouvrir totalement la chose.” OpenAI n’a pas communiqué les tarifs de ce ChatGPT Enterprise, mais les sociétés intéressées peuvent prendre contact directement pour définir leurs besoins et obtenir un devis. Brian Lightcap déclarait les prix “dépendront, pour nous, des cas d’usage et de la taille de chaque société.”