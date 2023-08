OpenAI rend les instructions personnalisées de ChatGPT accessibles à tous les utilisateurs. Simple, diablement efficace, mais attention tout de même.

La fonctionnalité baptisée “instructions personnalisées” qui a été introduite aux abonnés ChatGPT Plus en juillet est désormais disponible à tous les utilisateurs, y compris, donc, les utilisateurs gratuits. L’ajout de ces instructions personnalisées permet de définir un “profil” ChatGPT, sur desktop ou iOS, et celui-ci s’appliquera à toutes vos conversations. Ainsi, plus besoin de devoir donner les mêmes instructions au début de chaque nouvelle conversation, ce “profil” est pris en compte à chaque fois. Remplissez simplement les champs concernés et voyez comment les réponses sont adaptées.

OpenAI rend les instructions personnalisées de ChatGPT accessibles à tous les utilisateurs

La section “instructions personnalisées” contient deux champs texte. L’un vous demande ce que vous voudriez que ChatGPT connaisse de vous et fournit des suggestions – “Où habitez-vous ?”, “Que faites-vous comme travail ?”, etc. -. L’autre vous demande comment vous voudriez que ChatGPT vous réponde – “ChatGPT devrait-il avoir un ton formel ou décontracté ?”, “ChatGPT devrait-il avoir une opinion sur les sujets ou rester neutre ?”, etc. -.

Simple, diablement efficace, mais attention tout de même

C’est une fonctionnalité ouverte avec des effets potentiels infinis. On peut tout imaginer ou presque avec ces instructions personnalisées. Mais gardez bien à l’esprit que OpenAI a mis en place des mesures pour que ces instructions ne puissent être utilisées pour enfreindre les règles d’utilisation de son service. Et si vous vous demandiez ce que fait OpenAI des instructions qui pourraient révéler des informations personnelles vous concernant, sachez que oui, OpenAI peut utiliser ces mêmes données, à moins que vous n’indiquiez explicitement refuser cela, en refusant l’enregistrement de vos historiques de conversation.

Préparez-vous donc comme il se doit à cette personnalisation du contenu généré par l’IA, mais n’oubliez jamais de protéger vos données.