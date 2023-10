OpenAI DALL-E 3 est disponible pour les utilisateurs ChatGPT Plus et Enterprise. Un modèle toujours plus puissant, mais de nombreuses questions en suspens.

DALL-E 3, la dernière version en date du générateur d’image IA d’OpenAI, est disponible pour les utilisateurs premium. Les abonnés ChatGPT Plus et Enterprise ont désormais accès à ce modèle de génération d’image plus avancé. Avec DALL-E 3 directement intégré dans l’interface du chat, les utilisateurs peuvent générer des images photoréalistes depuis des prompts textuels. L’entreprise affirme dans son annonce que DALL-E 3 peut générer des mains, des textes et des visages, des éléments qui posent des problèmes aux générateurs actuels.

OpenAI a aussi partagé comment elle empêche de potentielles mauvaises utilisations de son logiciel. Le modèle a un “système de sécurité multiple” qui limite la capacité de DALL-E 3 à générer du contenu violent, haineux ou pour adulte. Les prompts des utilisateurs passent ainsi par une vérification de sécurité avant d’être soumise au système de génération à proprement parler. Le modèle a été éprouvé par des humains et OpenAI a publié les résultats de ces tests dans un papier de recherche. L’annonce partageait aussi un outil qu’OpenAI développe et qui permet de détecter les images générées par DALL-E 3.

Pour répondre aux craintes de potentielles infractions au droit d’auteur et autre plagiat, OpenAI explique qu’il limite “la probabilité de générer du contenu dans le style d’artistes vivants, des représentations de personnalités publiques et d’amélioration des représentations démographiques dans les images générées”. En outre, OpenAI offre la possibilité aux artistes et aux créateurs d’empêcher que leurs travaux soient utilisés pour entraîner le modèle, une procédure des plus longues et fastidieuses puisqu’il faut soumettre la moindre création à faire exclure.

DALL·E 3 is now available to all ChatGPT Plus & Enterprise users, letting you create unique images through conversation.

Describe your vision, let ChatGPT generate multiple variants, and then request edits — all in real-time. https://t.co/kV3O1VGFCq pic.twitter.com/egLHgnBFpV

— OpenAI (@OpenAI) October 19, 2023