OpenAI réfléchirait sérieusement à l'idée de fabriquer ses propres puces. Un projet qui pourrait être crucial pour l'entreprise.

ChatGPT pourrait être propulsé par des puces maison dans un futur plus ou moins proche, si OpenAI décide en effet de fabriquer les siennes. Selon une information de Reuters, l’entreprise explorerait la possibilité de fabriquer ses propres puces d’intelligence artificielle et aurait même évalué l’intérêt d’une potentielle acquisition. Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, avait accusé il y a quelque temps la pénurie de GPU lorsque les clients se plaignaient de la vitesse et de la fiabilité de ses API, alors il aurait depuis fait une priorité de l’acquisition de puces IA.

OpenAI réfléchirait sérieusement à l’idée de fabriquer ses propres puces

En plus de pouvoir être capable d’encaisser d’éventuelles futures pénuries de GPU, le fait d’utiliser des puces maison permettrait à OpenAI de contenir, dans une certaine mesure, les coûts associés à l’exploitation de ses produits. Selon une analyse de Stacy Rasgon, de Berstein Research, chaque requête ChatGPT coûte à l’entreprise environ 4 centimes. Le service a atteint les 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels durant ses deux premiers mois, ce qui correspond à des millions de requêtes par jour, bien que le service ait perdu des utilisateurs pour la première fois en juillet. Stacy Rasgon déclarait que si les requêtes ChatGPT atteignent un dixième de ce qu’obtient Google, il faudrait alors l’équivalent de 48,1 milliards de dollars de GPU à OpenAI et des dépenses de 16 milliards de dollars par an pour les seules puces pour gérer ses opérations.

Un projet qui pourrait être crucial pour l’entreprise

À l’heure actuelle, NVIDIA contrôle le marché des puces pour les applications IA. Le supercalculateur Microsoft qu’OpenAI a utilisé pour développer sa technologie, par exemple, exploite 10 000 GPU NVIDIA. C’est pour cela que d’autres sociétés, de grands acteurs de l’industrie de la tech, ont choisi de commencer à développer les leurs. Microsoft, le plus gros investisseur d’OpenAI, travaille sur une puce IA maison depuis 2019, selon The Information. Ce produit répond au nom de code Athena et OpenAI serait en train de tester cette technologie.

OpenAI doit cependant encore décider de poursuivre ou non dans cette voie, d’après Reuters. Et même si tel devait être le cas, il faudrait peut-être devoir attendre des années avant que ces puces ne soient utilisées en production.