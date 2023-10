OpenAI travaillerait sur un "iPhone de l'IA", quoi que cela puisse dire. Jony Ive est décidément un homme très occupé.

L’ancien vice-président du design industriel d’Apple, Jony Ive, travaille avec OpenAI, à qui l’on doit ChatGPT, sur la conception de ce qui est actuellement vaguement décrit comme un “iPhone de l’intelligence artificielle”, selon des articles de The Information et Financial Times. Ils auraient reçu pas moins d’un milliard de dollars de financement de la part du PDG de Softbank, Masayoshi Son, preuve que le projet est tout à fait sérieux, mais le développement n’en est qu’à ses débuts.

OpenAI travaillerait sur un “iPhone de l’IA”, quoi que cela puisse dire

Le concept supposé derrière cette collaboration viserait à donner aux utilisateurs une manière plus naturelle et plus intuitive pour interagir avec l’IA par rapport à ce qui existe actuellement. Utiliser ChatGPT sur un ordinateur portable ou un iPhone est tout à fait acceptable, mais ce n’est pas pour cela que ces appareils ont été pensés et conçus. Ce nouveau projet de Jony Ive impliquerait donc de lier de manière très étroite le hardware et l’IA.

Citant des sources proches du dossier, le Financial Times suggère que l’objectif ultime est de “créer une méthode d’interaction avec les ordinateurs qui repose moins sur les écrans”. Si cette déclaration fait sonner quelques cloches dans votre tête, c’est peut-être parce que certaines startups s’essaient déjà à de telles technologies sans écran, comme Humana avec un wearable sans écran.

Jony Ive est décidément un homme très occupé

Jony Ive a quitté Apple en 2019 après près de 30 ans à travailler pour la marque à la pomme. Si vous ne le savez pas, il fut un personnage très important dans le design de machines comme l’iMac, l’iPhone, l’iPad et autre. Il reste cependant proche de l’entreprise, ces dernières années, travaillant sur des projets ici ou là, mais travailler avec OpenAI sur du hardware serait assurément son plus gros projet depuis qu’il a quitté la firme de Cupertino.