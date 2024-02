Le navigateur Arc se dote de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA pour naviguer sur le web à votre place

L'entreprise est en train d'estomper les contours entre le navigateur et le moteur de recherche.

Tl;dr L’équipe derrière le navigateur Arc a récemment dévoilé une nouvelle application iPhone, Arc Search, qui utilise l’IA pour fournir des réponses personnalisées aux requêtes de l’utilisateur.

Arc introduit la fonctionnalité “Liens Instantanés”, qui offre aux utilisateurs les résultats de recherche les plus pertinents d’un simple clic.

La fonctionnalité “Live Folders”, prévue pour le 15 février, permettra de recevoir des mises à jour de sites préférés directement dans un dossier.

Enfin, Arc annonce le développement de “Arc Explore”, un outil qui promet de fusionner le navigateur, le moteur de recherche et le site en une expérience unique.

Une révolution dans la navigation sur Internet : le navigateur Arc

Le monde de la technologie ne cesse de surprendre. La startup The Browser Company qui se cache derrière le navigateur Arc pour Mac et Windows, a récemment franchi une nouvelle étape en dévoilant son étourdissante application iPhone, “Arc Search”.

Une application propulsée par l’IA

Arc Search est une application dotée de capacités d’intelligence artificielle qui rassemble diverses sources d’information à travers l’internet pour répondre de manière personnalisée aux questions de l’utilisateur. Elle incarne, en un sens, l’ambition du navigateur Arc de brouiller les frontières entre un navigateur, un moteur de recherche et un site Web pour offrir une expérience plus enrichissante aux utilisateurs.

Rendre le web plus accessible et interactif

Cette innovation ne s’arrête pas là. Arc a également introduit une nouvelle fonctionnalité, les “Liens Instantanés”, qui permettent à l’utilisateur d’accéder directement au meilleur résultat de sa recherche en un simple clic. Par exemple, chercher la bande-annonce de “True Detective saison 4″ lancera automatiquement la vidéo depuis YouTube. De plus, la fonctionnalité Live Folders prévue pour la mi-février, rassemblera dans un dossier unique les mises à jour des sites que vous souhaitez suivre, fonctionnant à la manière d’un flux RSS.

La prochaine étape : Arc Explore

Enfin, l’entreprise prévoit le lancement de Arc Explore, un outil qui a pour objectif de fusionner le navigateur, le moteur de recherche et le site en une seule expérience. Cette fonctionnalité, qui devrait être disponible au cours des prochains mois, permettra à l’utilisateur de dialoguer avec Arc pour affiner sa recherche et obtenir des résultats plus pertinents.