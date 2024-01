Le navigateur Arc débarque sur iPhone : un outil de recherche épuré et dopé à l’IA

Le design est peut-être un peu minimaliste actuellement, mais de nouvelles fonctionnalités seront prochainement disponibles.

Tl;dr Arc, navigateur initialement conçu pour Mac, se développe.

La société a annoncé une version bêta pour Windows et lance Arc Search pour iPhone.

Arc Search propose un champ de recherche et crée une “page pour moi” à partir de diverses sources.

Les résultats de recherche sont en dent de scie et ne fournissent pas toujours des informations complètes.

L’expansion du navigateur Arc

Arc, le navigateur initialement développé pour l’écosystème Mac, élargit désormais sa portée. Suite à l’annonce de la version bêta pour Windows le mois dernier, L’entreprise fait aujourd’hui évoluer l’expérience Arc vers l’iPhone avec Arc Search.

Ce qui distingue Arc Search

Contrairement à une page classique remplie d’onglets, le lancement de l’application Arc Search vous accueille avec un clavier et un champ de recherche. Plutôt que de simplement afficher des résultats de recherche rudimentaires à partir de Google ou du moteur de votre choix, Arc Search examine diverses sources sur Internet et génère une “page pour moi” qui rassemble une myriade d’informations pertinentes à votre requête.

Vos interactions avec l’application connaissent toutefois des hauts et des bas. J’ai par exemple cherché “Qu’est-ce qui s’est passé lors du match des Lions de Détroit ?”, les résultats ont été quelque peu insuffisants. La nouvelle application semble privilégier l’essentiel, négligeant parfois des détails importants.

Toutefois, L’Application a ses Avantages

Si les résumés de type “page pour moi” ne vous intéressent pas, la fonction de recherche classique de Google reste à votre disposition par une simple pression sur le bouton “go”. De plus, comme le navigateur de bureau Arc, l’application Arc Search archive vos onglets après 24 heures. Et pour couronner le tout, le mode “lecteur” facilite la lecture d’un article en bloquant les trackers, les publicités et les bannières par défaut.